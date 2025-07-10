Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 42,02 грн, а евро - 49,51 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 10 июля, подешевел на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 10 копеек и составляет 49,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг остался на уровне 42,02 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 10 июля, также не изменился и составляет 49,51 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 10 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,84 грн, то есть гривня выросла на 22 копейки.

В исследовании потребительских настроений в Украине за май Info Sapiens указано, что украинцы стали больше опасаться подорожания доллара. Так, экономические ожидания украинцев в мае не претерпели значительных изменений, однако единственное значимое изменение - повышение индекса девальвационных ожиданий: население Украины ожидает роста курса доллара в течение ближайших трех месяцев.

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