Россияне планировали атаковать Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, считает Селезнев.

Силы обороны разрушают планы РФ на летнюю наступательную кампанию. Об этом в эфире Радио NV рассказал Владислав Селезнев, военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины,

"Российский Генштаб планировал проводить активные наступательные мероприятия в Донецкой области, атакуя одномоментно с трех направлений - Лиманского, Часов Яровского и Торецкого. На населенные пункты Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. То есть у врага были достаточно далеко идущие планы. Но видим, сейчас враг суется где-то в районе Покровска и Мирнограда. Да, имеет кое-где успехи на Новопавловском направлении. Но их уровень достижений - это посадка, отдельный хутор или несколько полей. Причем российские потери регулярно растут", - сказал Селезнев.

Ситуация на фронте: важные новости

Журналисты The Economist подсчитали, что если Россия будет продвигаться с такими же темпами на фронте, то ей понадобится 89 лет для полного захвата Украины. В то же время для захвата четырех областей, которые Россия хочет присвоить, ей понадобится время до февраля 2029 года, пишет издание.

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Между тем журналисты The New York Times отмечают, что Россия игнорирует призывы США к миру, поскольку Путин верит в способность российской армии прорвать фронт и окончательно сломить Украину. По данным журналистов, российская сторона рассчитывает, что украинская оборона рухнет "в ближайшие месяцы"

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