Чтобы 10 июля не согрешить, запомните приметы сегодняшнего дня.

10 июля 2025 года мир отмечает день рождения одного из самых выдающихся ученых мировой истории. Православный праздник сегодня в Украине посвящен знаменитому киевскому святому. Мы назвали все важнейшие обычаи и торжества сегодняшней даты.

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Какой сегодня праздник в мире

На международном уровне празднуется День Николы Теслы, физика, механика и инженера, известного десятками изобретений. Его открытия навсегда изменили мир.

Помимо Теслы также есть другие всемирно известные именинники дня - религиозный проповедник Жан Кальвин, художники Камиль Писсаро и Джеймс Вистлер, писатель Марсель Пруст, писательница Элис Манро.

Также установлены такие праздники сегодня, как День племянниц и племянников, День капибары, День энергетической независимости, День The Beatles.

Какой сегодня праздник церковный

В современном календаре церковь возвеличивает основателя Киево-Печерской лавры Антония Печерского. Считается, что он слышит и исполняет все молитвы украинцев. В старом (юлианском) стиле 10 июля - праздник святого Самсона Странноприимца.

Какой сегодня праздник в Украине

Наши наиболее знатные соотечественники, который родились в эту дату, это ученый-почвовед Петр Погребняк, футболист Леонид Буряк, художница Анна Диденко, танцор Влад Яма.

В государственных законах нет никакой информации о том, какой праздник 10 июля, поэтому для нас это будет обычный рабочий четверг.

Что за праздник сегодня в народе

Эта дата издавна считается успешной для рыбалки, особенно если выйти на промысел ранним утром. Съесть рыбное блюдо - на счастье. Также счастливой приметой считается надеть чистую и новую одежду.

Обычаи сегодняшнего дня обоснованы тем, какой сегодня церковный праздник наступает у верующих. Наши предки назвали его Антоний Громовержец, поскольку часто он проходил за летними грозами. Православные люди верили, что святой Антоний наказывает грешников пожаром или ударом молнии. Поэтому старались воздержаться от греха и сделать добрые дела.

Что нельзя делать сегодня и какие есть приметы

О сегодняшней дате много веков назад были придуманы такие погодные пословицы:

пошел дождь - до конца лета будет сыро;

дует сильный ветер - к жаркому и сухому воздуху;

береза начала желтеть - будет ранняя осень;

гроза предвещает хороший урожай овощей.

Категорически запрещено в праздник сегодня грешить, мусорить, стричься, носить грязную, изношенную одежду. Также не стоит отказываться помогать близким, если в ваших силах помочь.

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