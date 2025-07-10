В июне отечественный автопарк пополнили более 2,4 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают специалисты профильного "УкрАвтопрома".
Доля новых машин в общем количестве составила 57%. Если говорить о новых легковых авто, то лидером рынка гибридов выступает Toyota RAV4, тогда как среди импортируемых гибридов с пробегом первое место заняла Toyota Prius.
ТОП-3 самые популярные новые гибриды:
- Toyota RAV4 - 261 единица;
- Nissan Qashqai - 84;
- Toyota Yaris Cross - 70.
ТОП-3 самые популярные импортируемые гибриды с пробегом:
- Toyota Prius - 75 единиц;
- Ford Escape - 58;
- Kia Niro - 49.
Гибридные автомобили - лучшие модели
Недавно специалисты протестировали некоторые гибридные автомобили (PHEV) и определили лучший из них. По их мнению, желающим приобрести хороший гибрид в первую очередь стоит обратить внимание на компактный кроссовер MG HS.
Ключевым фактором победы автомобиля стала низкая стоимость по сравнению с конкурентами. Также автомобиль может похвастаться практичным интерьером и богатым оснащением. Второе место в рейтинге занимает Volkswagen Passat Variant, а замыкает тройку премиальный внедорожник Range Rover Sport.
Также напомним, что ранее были названы четыре лучших гибридных автомобиля 2025 года для людей, которые имеют ограниченный бюджет. В список попали Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V и Toyota Camry.