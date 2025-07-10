Если говорить о новых легковых авто, то лидером рынка гибридов выступает Toyota RAV4.

В июне отечественный автопарк пополнили более 2,4 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 14% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщают специалисты профильного "УкрАвтопрома".

Доля новых машин в общем количестве составила 57%. Если говорить о новых легковых авто, то лидером рынка гибридов выступает Toyota RAV4, тогда как среди импортируемых гибридов с пробегом первое место заняла Toyota Prius.

ТОП-3 самые популярные новые гибриды:

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Toyota RAV4 - 261 единица;

Nissan Qashqai - 84;

Toyota Yaris Cross - 70.

ТОП-3 самые популярные импортируемые гибриды с пробегом:

Toyota Prius - 75 единиц;

Ford Escape - 58;

Kia Niro - 49.

Гибридные автомобили - лучшие модели

Недавно специалисты протестировали некоторые гибридные автомобили (PHEV) и определили лучший из них. По их мнению, желающим приобрести хороший гибрид в первую очередь стоит обратить внимание на компактный кроссовер MG HS.

Ключевым фактором победы автомобиля стала низкая стоимость по сравнению с конкурентами. Также автомобиль может похвастаться практичным интерьером и богатым оснащением. Второе место в рейтинге занимает Volkswagen Passat Variant, а замыкает тройку премиальный внедорожник Range Rover Sport.

Также напомним, что ранее были названы четыре лучших гибридных автомобиля 2025 года для людей, которые имеют ограниченный бюджет. В список попали Kia Niro, Ford Maverick, Honda CR-V и Toyota Camry.

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