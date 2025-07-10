Говорить об арт-деко без архитектуры невозможно. Именно в зданиях стиль обрел гармонию, красоту и лаконичность.

В этом году исполняется сто лет со дня проведения знаковой парижской выставки: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels (Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств), состоявшейся в 1925 году. Примерно в то время зародился стиль арт-деко – его легко узнать по характерным чистым линиям, смелым геометрическим формам и ярким цветам.

Как пишет публицист Доминик Лютьенс для издания Time Out, стиль нашел отражение во многих областях. Это и культура, и высокая мода, и течение среди ювелиров, и характерная мебель 1920-х годов. Но наиболее ярко стиль арт-деко проявился в архитектуре.

Лютьенс пишет, что архитектура арт-деко безудержно эклектична и черпает вдохновение в древних культурах и модерне. В то же время, сохранялась характерная черта – чистота линий и простота форм. Выбрать лучшие образцы архитектуры арт-деко – крайне сложная задача, но вот топ-5 самых узнаваемых зданий по версии Time Out.

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Крайслер-билдинг в Нью-Йорке

Манхэттенский небоскреб начала XX века Крайслер-билдинг – самое знаковое и узнаваемое здание в этом течении. Башня небоскреба, как бы увенчанная солнечными лучами, отражает дух стиля арт-деко. Здание было спроектировано Уильямом Ван Аленом для Уолтера П. Крайслера, главы Chrysler Corporation, и было завершено в 1930 году. Несмотря на кажущуюся простоту, башня искусно декорирована, украшена горгульями в форме орлов и деталями, вдохновленными радиаторными крышками Chrysler.

Исторический район в Майами

В 1970-х годах архитектура набережной Саут-Бич в Майами была масштабно отреставрирована. В этом районе сосредоточено самое большое в мире количество зданий в стиле арт-деко - отелей, жилых домов и магазинов. Некоторые построены в стиле модерн, многие – в пастельных тонах, напоминающих мороженое. Архитектором многих из них был Лоуренс Мюррей Диксон.

Дворец Элтэм в Лондоне

Вообще дворец Элтем был построен на юго-востоке Лондона в XIV веке. Но он сильно пострадал во время Гражданской войны. В 1933 году Стивен Курто и его жена Вирджиния отреставрировали его средневековый зал и добавили новую пристройку с интерьером в стиле арт-деко, над которым работали архитекторы компании Seely & Paget. Дизайнер Рольф Энгстрём создал круглый вестибюль с куполом. Чёрно-золотая дверь в столовой украшена изображениями экзотических животных, в том числе домашнего питомца пары – кошачьего лемура по кличке Маджонг. В роскошной ванной комнате Вирджинии поставили ванну из оникса в обрамлении золотой мозаики.

Токийский дворец в Париже

Огромное, сложное здание состоит из двух крыльев, соединённых колоннадой, которая, в свою очередь, связана с площадью, прямоугольным бассейном и фонтаном. Оно было спроектировано для Международной выставки искусства и техники 1937 года архитекторами Жан-Клодом Донделем, Андре Обером, Полем Виаром и Марселем Дастюгом, а сейчас в нём представлены работы художников XX века и современных художников. Внушительное здание с возвышающимися колоннами пропитано помпезной националистической архитектурой 1930-х годов, но его преимущественно суровая эстетика смягчается крупными витиеватыми фризами с томными человеческими фигурами работы Альфреда Огюста Жаннио.

Здание Гувера в Лондоне

Вычурное здание было спроектировано архитекторами Уоллисом, Гилбертом и партнерами для компании Hoover Company. Здание открылось в 1933 году, в нем размещались штаб-квартира и завод производителя пылесосов. Поэт Джон Бетджеман охарактеризовал яркий внешний декор здания как вдохновлённый культурой майя и ацтеков – такой орнамент должен был поднимать настроение сотрудникам.

Какие здания нужно увидеть в Украине

Как писал УНИАН, в Украине также есть достойные архитектурные шедевры, которые стоит хоть раз увидеть каждому. Среди них поражающий воображение Дом с химерами в Киеве, одесская опера, дворец Потоцких во Львове, университет в Черновцах. А также знаменитое здание Госпрома в Харькове, которое уже пострадало из-за атак российских оккупантов.

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