При заказе новых танков для Украины их придется долго ожидать, но в условиях полномасштабной войны этот вариант лучше никакого.

Сейчас ожидается поставка Украине 49 австралийских Abrams M1A1 SA и последних 32 Leopard 1A5 от Германии, Дании и Нидерландов.

Как пишет издание "Дифенс Экспресс", в такой ситуации возникает вопрос о поиске новых источников, который наводит на довольно сомнительные выводы, по которым новые машины придется ожидать в лучшем случае еще месяцами, а в худшем - годами.

По словам журналистов, такие проблемы продиктованы как и состоянием европейских арсеналов, так и производственными ограничениями и политическими интригами.

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Они напоминают, что Польша, Чехия, Венгрия, Болгария и Словакия до сих пор оперируют Т-72 в различных модификациях.

"Сразу можно отбросить Венгрию, Словакию и Болгарию, которые по политическим причинам скорее всего не передадут свои машины. Гораздо больший успех будет с Польшей и Чехией, которые обе передавали танки Украине. Причем первая из них уже активно получает большое количество заказанной новой техники, такие как южнокорейские K2 и американские Abrams, что создает надежду на дополнительные будущие поставки, включая собственные польские PT-91", - отмечается в статье.

По их мнению, с Чехией немного сложнее, потому что ее запасы немного меньше, но включают даже батальон модернизированных T-72M4CZ. Однако эта страна только заказывает 76 Leopard 2A8 при этом встречаясь с финансовыми трудностями для такого контракта.

Отмечается, что Leopard 2 стоят на вооружении многих стран Европы, но отдельное количество в каждом отдельном арсенале не впечатляет и поэтому для новых пакетов помощи потребуется кооперация нескольких участников. Аналитики пишут:

"Напрашивается очевидное решение - заказ новых машин, как, например, с боевыми машинами пехоты для Украины. Здесь возникает первая проблема - пока единственным серийным танком стран НАТО является Leopard 2, цена и сроки поставки которого очень печальные".

Они напоминают, что для Германии 18 Leopard 2A8 обошлись в 525,6 млн евро в 2023 году, а для Швеции 44 в около 1 млрд евро в конце 2024 года.

При заказе новых танков для Украины их придется долго ожидать, но в условиях полномасштабной войны этот вариант лучше никакого, особенно с возможностью приоритезировать производство с получением первых партий за год-два.

По их мнению, главным препятствием скорее всего остается финансирование. Самыми простыми способами являются привлечение дополнительных средств из замороженных российских фондов, коалиции нескольких стран и программ ЕС по поддержке оборонной промышленности.

Важно, что если говорить о неевропейских вариантах, то Abrams зависят исключительно от решения США, которые за все время передали только 31 собственный танк. Южная Корея напрямую не будет продавать Украине вследствие собственного законодательства, которое запрещает экспорт вооружения в зоны боевых действий.

Аналитики отметили, что существует другой фактор относительно приоритетности, по которому сегодня гораздо важнее использование военной помощи на системы ПВО, дальнобойное оружие и дроны, чем на дорогие танки.

Война в Украине - использование танков

Армия США хочет закупить более 1500 пассивных систем защиты Top Attack Protection для своих гусеничных боевых машин. Согласно бюджетным документам, армия выделяет около 92 миллионов долларов на установку систем TAP на 1528 транспортных средств. Системы предназначены для защиты от атак с воздуха верхней части машины, где традиционно меньше брони.

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