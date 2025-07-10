Жара ослабнет до более комфортных +23...+25 градусов.

Жаркая погода в Киеве продлится еще сегодня, а уже накануне выходных температура в столице снизится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

"11-го июля ожидается снижение температуры воздуха до значений, когда можно выйти на улицу и нормально вдыхать воздух", - порадовала она прогнозом.

По данным синоптика, в пятницу в столице столбики термометров покажут +23...+25 градусов.

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Синоптики Укргидрометцентра также прогнозируют некоторое ослабление жары в столице. По прогнозу, в течение 11-12 июля ночью ожидается +13°...+18°, а днем столбики термометров будут показывать +24°...+29°. Также в столице увеличится вероятность дождей.

Сегодня же на Киевщине ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, по области гроза. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура по области будет +29°...+34°, а в Киеве воздух прогреется до +30°...+32°.

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В западных, Житомирской и Винницкой областях сегодня будет облачно. Ожидаются значительные, на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, грозы. Температура днем снизится до +15°...+20°, только на Житомирщине и Виннитчине будет немного теплее, +21°...+26°.

На остальной территории страны ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской, днем и Черкасской и Одесской областях местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура будет в пределах +29°...+34°, в восточных, юго-восточных, Сумской и Полтавской областях сильная жара +35°...+38°.

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