Жителей попросили не открывать окна, поскольку в городе много дыма после вражеской атаки.

В результате удара российских "шахедов" по Киеву, по свежим данным местных властей, пострадали 14 человек. Кроме того, появились данные о двух погибших.

Как сообщил столичный мэр Виталий Кличко, 9 пострадавших госпитализированы, другим помогли на месте.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил о погибших. "К сожалению, есть двое погибших. Этих людей убили россияне. Это страшная потеря. Мои соболезнования родным и близким", - написал он.

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Он добавил, что после вражеской атаки в городе много дыма от пожаров. "После возвращения домой из укрытий закрывайте окна. Очень много дыма", - призвал Ткаченко.

"Впереди очень много работы, буду извещать в течение дня о ходе работ по ликвидации", - отметил глава КГВА.

Кроме столицы пострадала и Киевская область. Так, по данным Киевской областной военной администрации, в Обуховском районе ранения получил 51-летний мужчина. Он госпитализирован.

Последствия вражеской атаки фиксируются в 4 районах области.

Массированный удар по Киеву

В ночь на 10 июля РФ снова нанесла по Киеву массированный комбинированный удар. Город атаковали десятки "шахедов". Также на Киев летели двумя волнами ракеты: сначала баллистические, затем крылатые.

В городе работала противовоздушная оборона.

Под утро Ткаченко сообщал, что пострадавших из-за атаки на Киев трое. "К сожалению, имеем троих пострадавших мужчин с осколочными ранениями", – заявил он.

Двое из них были госпитализированы.

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