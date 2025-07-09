Давайте проверим, справитесь ли вы с этим заданием.

Головоломки со словами и числами нравятся многим интернет-пользователям. Эти задачи – не только способ отвлечься от проблем обыденности. Это еще и своеобразный "тренажер" для вашего мозга.

Знали ли вы, что регулярное решение головоломок и оптических иллюзий улучшает вашу память, навыки концентрации, наблюдательность, внимательность к мелочам и учит принимать решения в условиях ограниченного времени? УНИАН создал для вас новое интересное задание, которое проверит ваши способности.

Ниже вы увидите коллаж с десятками букв, расположенных в совершенно случайном порядке. Где-то в этом хаосе мы спрятали слово "шишка", и вы должны его найти.

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Но все не так просто. Мы установили ограничение во времени – ответ нужно дать в течение 5 секунд. Готовы показать, на что вы способны?

Время пошло! Но сначала небольшая подсказка: ищите слово по вертикали.

Что ж, 5 секунд истекли. Удалось ли вам заметить слово "шишка"? Если вы справились так быстро, у вас очень острое зрение. К тому же, вы невероятно внимательный человек, от которого трудно что-то скрыть.

Тем, кто не успел уложиться в отведенное время, советуем поискать еще – забудьте о таймере, просто сосредоточьтесь на конечной цели.

Ответ:

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Если хочется чего-то другого, почему бы не попробовать найти число 115? Справиться надо всего за 11 секунд.

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