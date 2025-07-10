Эти ракеты показали свою эффективность во время боевых действий в Украине.

Франция вместе с партнерами впервые за 15 лет возобновила производство крылатых ракет SCALP/ Storm Shadow, которые хорошо показали себя во время войны в Украине. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню на своей странице в соцсети X.

"Производство ракет SCALP для оснащения наших вооруженных сил будет возобновлено в 2025 году, через 15 лет после нашего последнего заказа", - отметил он.

По его словам, франко-британские ракеты SCALP/Storm Shadow, которые передали Украине, показали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности и в решающих ситуациях.

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"Как совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, MBDA является символом ведущей оборонной промышленности Европы", - заверил Лекорню.

Франция и Украина - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сделал громкое заявление о поддержке Украины со стороны Европы. По его словам, европейские страны продолжат поддерживать Киев в борьбе с российской агрессией.

Макрон заверил, что Европа никогда не бросит Украину и добавил, что "коалиция желающих" продолжит добиваться прекращения огня между Украиной и Россией.

"Каждый раз, когда Россия Путина продвигается в Украине, угроза приближается ко всем нам, мы никогда не примем теории о том, что сильнейший - прав", - заверил французский лидер.

Также стало известно, что Франция решила заменить свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Boeing E-3F на шведские Saab GlobalEy. По словам экспертов, новые самолеты должны быть заменой для американских Boeing E-3F Sentry, которые находятся в строю, начиная с 1990-х годов. Кроме того, аналитики ответили, может ли Украина получить такие самолеты от Франции.

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