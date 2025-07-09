Разница температур по стране составит более 20 градусов

В четверг, 10 июля, в Украине будет нестабильная погода с сильнейшими контрастами температур. На юго-востоке продолжится мощная жара до +37°...+38°, а на западе станет еще прохладнее - температура тут упадет до +15°...+18°. Таким образом разница температур по стране составит более 20 градусов.

На западе Украины будет пасмурно и мокро. Осадки также доберутся до Винницкой и Житомирской областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +31°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, дождь. Ночью +12°, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода с дождем, ночью +14°, днем +18°.

В Тернополе 10 июля ночью будет +15°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +14°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +18°, дождь.

В Виннице завтра будет +19°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+33°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+36°.

В Одессе 10 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +35°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +37°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +35°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +23°, днем +37°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +37°, ясно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +20°...+33°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +21°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +21°, днем +37°.

10 июля - праздник, приметы

10 июля - преподобного Самсона. На Самсона дождь - семь недель будет идти.

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