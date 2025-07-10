Будьте внимательны к потребностям хвостатых в жаркие дни.

Летняя жара опасна не только для людей, но и для наших четвероногих друзей. Домашние любимцы и бездомные животные особенно уязвимы к перегреванию, обезвоживанию и ожогам. Министерство внутренних дел Украины подготовило памятку о том, как уберечь хвостатых от опасных последствий жары.

Самый первый актуальный совет в наше время: никогда не оставляйте животное в авто! Даже если вы отлучаетесь на несколько минут - это может стоить животному жизни, предупреждают правоохранители. Автомобиль, оставленный на солнце, нагревается очень быстро.

Отдельно правоохранители дали советы, как правильно выгуливать собаку в жаркие дни:

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выходите на прогулки рано утром или вечером, избегайте дневной жары;

берите с собой воду для питомца и предлагайте ее регулярно;

если все же приходится выходить на улицу в самые жаркие часы, защищайте лапки песика от ожогов на горячем асфальте - используйте специальные кремы или обувь для животных;

следите за температурой тела собаки, и если животное перегревается - возвращайтесь домой;

создайте комфортные условия дома, обустроив затененные или прохладные места для отдыха.

Отдельно в МВД призывают позаботиться и о бездомных животных, которым в городских условиях может быть весьма некомфортно во время жары. В частности вы можете:

поставить емкости с чистой водой в тени возле дома или в других местах, где есть животные;

если хотите подкормить животных, выбирайте влажный корм, потому что сухой усилит жажду;

если видите животное, которое нуждается в медицинской помощи - обратитесь к ветеринарам, волонтерам или зоозащитникам.

"Помогайте животным, ваша забота и доброта могут спасти их жизнь", - добавили в МВД.

Жара в Украине

Как писал УНИАН, вчера Украину накрыла волна мощной жары, из-за которой мы стали едва ли не самой горячей страной в Европе в этот день. Особенно жарко было на юге.

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже к концу недели температура в Украине немного сбавит градус. Но похолодание будет неравномерным. Традиционно для Украины самой "свежей" температура будет в северо-западных регионах, тогда как на юго-востоке жара задержится дольше.

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