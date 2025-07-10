В то же время передышка нужна, потому что Украина устала, и чем дальше, тем тяжелее, говорит руководитель фонда.

Если произойдет пауза в войне между Россией и Украиной, то за то время РФ успеет восстановиться и доукомплектоваться, Украина же не сможет подготовиться, считает руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, прекращение боевых действий действительно может произойти, но, как выразился эксперт, он не знает, "хорошо это или плохо".

"Потому что, с одной стороны, мы устали, мы как страна устали. И чем дальше, тем тяжелее и хуже. Но с другой стороны, как сказал Буданов (начальник ГУР Кирилл Буданов в феврале 2025 года заявил, что стратегическая цель России - это восстановление империи, которое не может произойти без полного поглощения Украины, - ред.), и это полностью правда, Россия не остановится, она тоже отдохнет, ОПК раскачан и работает на максимуме, они сделают выводы, передохнут, доукомплектуются. Будет какая-то вспышка - и они уйдут снова. Мы за это время не подготовимся", - отметил Чмут.

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По его мнению, Украина рассорится, "не подпишет какой-то договоренности, а уже начнутся избирательные процессы". В то же время, говорит, он не знает, какое здесь решение правильное и что надо делать.

"Козыри" Украины на переговорах

Чмут назвал "козыри" Украины на возможных переговорах с Россией. По его словам, это "включенность европейских партнеров", мол, Украина продолжает бороться и, несмотря на все проблемы внутри, объединена перед внешним врагом.

"Мы тоже умеем воевать в гибридные войны и мы уничтожали несколько десятков российских самолетов, в том числе более 10 стратегической авиации. Мы не везде проигрываем. Например, на Черном море мы вытеснили противника, и ему там очень трудно. И в Крыму тяжело. С тем, что и россиянам сложно на поле боя. И здесь неизвестно, кто первый может посыпаться", - высказался руководитель фонда.

Он считает, что переговорные позиции Украины не такие сильные, как у РФ, но "у нас тоже есть много всего хорошего". В частности он отмечает, что после прихода президента Дональда Трампа к власти в США, когда их поддержка уменьшилась, Украина смогла "много всего достичь". Это произошло и благодаря большей финансовой поддержке Европы.

Какими могут быть результаты переговоров

Что касается переговоров с Россией, то он пояснил, что ни одна из сторон не получит все, мол, "правда будет где-то посередине". В то же время Украина ни в коем случае не должна соглашаться на то, "что мы должны стать слабыми", не должна юридически признать потерю территорий.

"Пройдет 10 лет, пройдет 20 лет, империя когда-то упадет, а мы должны быть готовы включиться и вернуть свое. Я не верю, что Россия может существовать еще какие-то сотни лет. Империи падают, Россия упадет. Там много факторов, которые могут на это повлиять, и мы должны этому подыгрывать. Но еще раз: мы должны оставаться сильными", - подчеркнул Чмут.

Переговоры о мире в Украине: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, Ватикан готов принять у себя переговоры Украины и РФ. В заявлении Ватикана по итогам встречи президента Украины Владимир Зеленский и Папы Льва XIV сказано, что они "обсудили продолжающийся конфликт и насущную потребность в справедливом и длительном мире". Также, говорится в ней, понтифик подтвердил готовность приветствовать представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

Между тем президент Чехии сделал неутешительный прогноз о мирных переговорах. Он считает сомнительным, что Россия после завершения летнего наступления начнет их, ведь ее конечной целью является полное поражение и подчинение Украины всем требованиям оккупантов. По его мнению, пока Россия будет видеть хоть какой-то прогресс на поле боя, она не будет испытывать потребности в переговорах.

В России же недавно очередной раз озвучили свои "хотелки" относительно мирного соглашения с Украиной. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нем должны быть прописаны "демилитаризация и денацификация Украины", отзыв исков, отмена санкций против РФ и возврат активов.

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