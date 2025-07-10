В перечне есть Дракон и Коза.

День Металлического Дракона по восточному календарю, 10 июля, приносит важные перемены тем, кто уже вложил усилия. В китайской астрологии это день получения - период, когда приходят реальные результаты и ощутимое изобилие. Для шести китайских знаков Зодиака этот день станет временем подтверждения собственной силы и ценности, пишет YourTango.

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Видео дня

Дракон

Этот день совпадает с вашим знаком, что усиливает внутреннюю уверенность. Важно событие, шанс или признание приходят неожиданно, словно ответ Вселенной. Не нужно искать удачу, вы ее источник.

Коза

Вы искали стабильность, и все складывается. Решение, известие или согласование плана приносят долгожданное ощущение порядка. Это шаг к внутренней безопасности.

Тигр

Смелость и интуиция приведут вас к успеху. Помощь, предложение или поддержка появятся сами. Не нужно ничего доказывать, вы уже заслужили свою удачу.

Змея

Четверг высвечивает ваш труд. То, что вы делали в тени, наконец-то получают признание. Это поворотный момент: приходит ясность, и вы готовы начать новый этап.

Крыса

Решается то, что раньше зависело от других. Вопрос с финансами, документами или логистикой сдвигается с места. Облегчение приходит, вместе с возможностью начать заново.

Петух

Ваша энергия на высоте, и люди это чувствуют. Приходит долгожданный ответ, исполнение просьбы или внутренний прорыв. Вы выходите за старые рамки и принимаете свою силу.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вступают в "злодейскую эру".

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