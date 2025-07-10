Муссонные дожди все чаще превращается в бедствие.

Климатический кризис усиливает угрозу муссонов в Южной Азии: происходит всё больше ливней, наводнений и оползней. Об этом пишет Independent.

Муссоны - сезонные дожди, которые ежегодно с июня по сентябрь приносят столь необходимую влагу на Индийский субконтинент. Они охлаждают раскалённую землю, питают сельское хозяйство и наполняют реки. Однако с глобальным потеплением этот природный цикл всё чаще превращается в источник бедствий.

Как пишет издание, рост температур делает муссоны всё менее предсказуемыми: осадки становятся более резкими и мощными, провоцируя наводнения и оползни. В 2024 году только в Индии от последствий ливней погибло около 1300 человек. В этом году во всём регионе — включая Пакистан, Бангладеш, Бутан, Непал, Шри-Ланку, Мальдивы и Афганистан — уже зафиксированы сотни смертей, связанных с непогодой.

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По словам учёных, сильные дожди в сочетании с жарой также ускоряют таяние ледников в Гималаях, что приводит к разрушительным паводкам и сходам селей.

Ранее Южная Азия имела два муссонных сезона: основной летом и короткий зимний. Но сейчас этот ритм всё чаще нарушается. Вместо устойчивых дождей наблюдаются резкие ливни, которые потом сменяют засухи.

"Мы видим явный сдвиг в климатическом поведении муссонов", — говорит климатолог Рокси Мэтью Колл из Индии. Ранее муссоны были долгожданным облегчением после зноя, но теперь они ассоциируются с катастрофами.

Изменение климата утроило число смертей от жары в Европе - что известно

Согласно недавнему исследованию, в Европе за последние дни от жары умерли 2300 человек. Ученые предполагают, что если бы глобального потепления не было, жертв было бы около 770.

Исследователи говорят, изменение климата уже повысило среднюю температуру на планете примерно на 1,3 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это сделало волны жары не только более интенсивными, но и опасными для здоровья.

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