Непогода, по данным синоптиков, будет чрезвычайной.

Во Львове 10 июля ожидается мощная непогода. Из-за этого в городе объявлен максимальный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"До конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь", - предупреждают синоптики.

Предупреждение о стихийных явлениях объявили и для Львовской области.

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Из-за непогоды введен III уровень опасности, красный.

Справка УНИАН. III уровень - погода крайне опасна и создает угрозу жизни людей на значительных территориях, приводит к масштабным повреждениям инфраструктуры. Рекомендуется прекратить деятельность в зоне действия погодных явлений, задействовать меры безопасности, воспользоваться возможными укрытиями.

Напомним, в августе 2018 года мощный ливень наделал немало бед во Львове. Отдельные улицы превратились в полноводные реки.

Впоследствии синоптики сообщили, что во Львове выпало более четверти месячной нормы дождя за день.

Основные усилия подразделений Главного управления ГСЧС во Львовской области были сосредоточены на спасении людей, которые оказались в водяных ловушках.

Кое-где уровень воды пешеходам достигал до пояса, а водители добирались до своих затопленных машин на резиновых лодках.

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