Речь идет, в частности, о ракетах GMLRS.

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа возобновила отправку некоторых видов вооружений в Украину.

Это произошло через неделю после того, как Пентагон объявил о приостановлении некоторых поставок, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников. Отмечается, что среди оружия, которое направляется в Украину, есть 155-мм боеприпасы и высокоточные ракеты, известные как GMLRS. Когда именно произошло возобновление поставок, точно неизвестно.

АР напомнило, что на прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет приказал приостановить поставки некоторых вооружений Украине, чтобы позволить Пентагону оценить свои запасы оружия. Эта новость застала Белый дом врасплох, пишут журналисты.

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Пауза в поставках коснулась ракет к системе ПВО Patriot, высокоточных ракет GMLRS, ракет Hellfire, гаубичных снарядов и тому подобное.

Непонятно, продолжится ли пауза в передаче ракет к системам Patriot. Боеприпасы стоимостью 4 миллиона долларов пользуются высоким спросом.

В то же время артиллерийские снаряды калибра 155 мм стали одними из самых распространенных боеприпасов в российско-украинской войне. Авторы отмечают, что каждый снаряд имеет длину около 60 сантиметров, вес – около 45 килограммов и диаметр 155 мм.

"Они используются в гаубичных системах, которые представляют собой буксируемые большие пушки, различающиеся по диапазону угла стрельбы, на который могут быть настроены их стволы. Гаубичный огонь может поражать цели на расстоянии от 24 до 32 километров, в зависимости от типа снаряда и системы стрельбы, что делает их очень ценными для сухопутных войск для поражения вражеских целей с защищенного расстояния", – говорится в материале.

АР добавляет, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Киеву более 3 миллионов 155-миллиметровых снарядов.

Оружие для Украины: другие новости

WSJ сообщает, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине ЗРК Patriot. Белый дом уже обратился в Пентагон с просьбой рассмотреть возможность предоставления Киеву дополнительного вооружения.

Ранее Axios писал, что Трамп якобы пообещал отправить Украине ракеты-перехватчики к Patriot. Речь шла о 10 ракетах.

The Times отметило, что этого количества ракет не хватит даже на отражение одной массированной атаки россиян.

"Если они действительно пришлют нам десять, это будет просто глупая шутка. Этого недостаточно даже для одного боя", – цитирует издание слова неназванного высокопоставленного офицера украинских Воздушных сил.

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