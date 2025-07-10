Непогода на Львовщине наделала беды, осадки не прекращаются.

Во Львове после сильного ливня затопило улицы. В городе всю ночь лил дождь, а по прогнозу синоптиков, осадки продолжатся и днем 10 июля.

Машины "поплыли", а пешеходы вынуждены искать обходные пути.

Львовская ОГА сообщает, что непогода уже оставила без электроэнергии 192 населенных пункта. Из них 55 обесточены полностью и 137 - частично.

Видео дня

По данным местных СМИ, во Львове "большая" вода на Кульпарковской, Трускавецкой и Авиационной улицах. В Сокольниках подтопило автостоянки возле ЖК "Континент". Река Зубра, что возле Львова, тоже затоплена.

Погода во Львове - прогноз

По данным синоптиков, на Львовщине сегодня также ожидаются сильные дожди, грозы. По югу области местами чрезвычайные дожди. Кое-где шквалы 15- 20 м/с и град.

"До конца суток 10 июля сохранится чрезвычайный дождь", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды во Львове и по Львовской области введен III уровень опасности, красный. предупреждение такого уровня объявляется, когда погодные условия крайне опасны и создают угрозу жизни, а также приводят к масштабным повреждениям инфраструктуры.

Вас также могут заинтересовать новости: