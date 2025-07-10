Лидер большинства в Сенате Джон Тун надеется, что законопроект могут внести на рассмотрение до августа.

Сенаторы-республиканцы более уверены в том, что в этом месяце будет принят закон о санкциях против России, который инициировал союзник президента США Дональда Трампа Линдси Грэм. Такая уверенность появилась после того, как американский лидер раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за усиление обстрелов украинских городов. Об этом пишет The Hill.

"Я надеюсь, что мы сможем вынести его на рассмотрение до августовского перерыва. Мы работаем с администрацией и Палатой представителей, чтобы попытаться подготовить его к рассмотрению", - заверил лидер большинства в Сенате Джон Тун.

По его словам, в Сенате есть огромная двухпартийная поддержка по этому законопроекту.

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"Я думаю, что это также касается Палаты представителей, по крайней мере я надеюсь, что так. Белый дом очень заинтересован в том, чтобы придать законопроекту форму, которая позволит нам провести его через Сенат. Произойдет ли это в течение ближайших нескольких недель - вопрос открытый, но я надеюсь, что да", - добавил Тун.

Законопроект США о санкциях против РФ - что известно

Закон о санкциях против России 2025 года, который Грэм представил вместе с сенатором Ричардом Блюменталем, будет предусматривать начальные и вторичные ограничения против РФ и стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другие продукты.

Законопроект будет предусматривать 500% пошлину на импортные товары из любой страны, которая покупает российские продукты, находящиеся под санкциями.

По словам Грэма, этот закон предоставит Трампу "право отказа" от применения к определенным видам импорта и экспорта.

"Настоящая цель этого законопроекта - ударить по клиентам Путина. Китай и Индия покупают примерно 70 процентов российской нефти и газа, а также других нефтепродуктов. Я всегда верил, что эта война закончится, когда Китай подойдет к Путину и скажет: "Хватит, ты нам вредишь"", - отметил он.

Также Грэм надеется, что законопроект о санкциях может быть вынесен на рассмотрение Сената уже на следующей неделе.

"Я еще не знаю подробностей, но знаю, что в Палате представителей есть интерес к этому, поэтому посмотрим", - отметил Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, комментируя законопроект.

В то же время издание Politico писало, что Трамп готов одобрить новые санкции против России, но есть нюанс. Отмечается, что президент США пойдет на это только если в этот документ внесут изменения, которые дадут американскому лидеру больше контроля.

По информации источников издания, несмотря на то, что Белый дом может в целом поддерживать законопроект о санкциях против России, до сих пор не достигнуто соглашение с законодателями по объему полномочий на исключение из-под действия санкций.

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