Илон Маск представил Grok 4 – 'самого умного ИИ в истории человечества'

Нейросеть во многих тестах превосходит o3-pro, Gemini 2.5 Pro и DeepSeek R1.

Компания Илона Маска xAI представила новую нейросеть Grok 4, которую миллиардер назвал "самым умным ИИ в истории человечества". Модель расположилась на первом месте в рейтинге Artificial Analysis Intelligence.

По словам создателей, новая модель чат-бота вышла далеко за рамки обычных ответов на вопросы пользователей. Теперь Grok думает "на уровне ученого", умеет анализировать изображения и текст одновременно и многое другое.

Из особенностей Grok 4:

в 10 раз мощнее, чем Grok 3;

может воспроизводить речь с разными интонациями и даже петь;

100% правильных ответов в AIME 25 (математической олимпиаде);

44,4% в тесте Humanity’s Last Exam против 26,9% у Gemini 2.5 Pro и 21% у OpenAI o3.;

уровень доктора наук во всех предметных тестах, включая математику, программирование и физику.

В xAI также обещают, что Grok 4генерировать видеоигры по одному промпту, симулировать столкновение двух черных дыр прямо в браузере, а также с большой вероятностью правильно предсказывать исход различных спортивных событий, анализируя данные букмекеров.

Видео дня

Сейчас Grok 4 доступен в двух версиях: обычной за 30 долларов (~1200 грн) в месяц и в Heavy-версии за 300 долларов (~12 000 грн) в месяц. При этом предыдущая модель, Grok 3, останется для пользователей полностью бесплатной.

OpenAI этим летом обещает выпустить новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. GPT-5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

УНИАН рассказывал, что ученые начали прятать в своих статьях промпты для ChatGPT, чтобы ИИ хвалил их работы. Скрытые текстовые команды нашли в работах исследователей из 14 университетов восьми стран.

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