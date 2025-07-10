Илон Маск представил Grok 4 – 'самого умного ИИ в истории человечества'

Компания Илона Маска xAI представила новую нейросеть Grok 4, которую миллиардер назвал "самым умным ИИ в истории человечества". Модель расположилась на первом месте в рейтинге Artificial Analysis Intelligence.
По словам создателей, новая модель чат-бота вышла далеко за рамки обычных ответов на вопросы пользователей. Теперь Grok думает "на уровне ученого", умеет анализировать изображения и текст одновременно и многое другое.
Из особенностей Grok 4:
- в 10 раз мощнее, чем Grok 3;
- может воспроизводить речь с разными интонациями и даже петь;
- 100% правильных ответов в AIME 25 (математической олимпиаде);
- 44,4% в тесте Humanity’s Last Exam против 26,9% у Gemini 2.5 Pro и 21% у OpenAI o3.;
- уровень доктора наук во всех предметных тестах, включая математику, программирование и физику.
В xAI также обещают, что Grok 4генерировать видеоигры по одному промпту, симулировать столкновение двух черных дыр прямо в браузере, а также с большой вероятностью правильно предсказывать исход различных спортивных событий, анализируя данные букмекеров.
Сейчас Grok 4 доступен в двух версиях: обычной за 30 долларов (~1200 грн) в месяц и в Heavy-версии за 300 долларов (~12 000 грн) в месяц. При этом предыдущая модель, Grok 3, останется для пользователей полностью бесплатной.
OpenAI этим летом обещает выпустить новую ИИ-модель, которую будет трудно отличить от человека. GPT-5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.
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