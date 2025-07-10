Одним из ключевых аспектов стало установление прямой связи между оборонными стартапами и военными на местах.

Оборонная технологическая революция в Украине помогает Западу переосмыслить правила игры в сфере военного снабжения. Пока Россия полагается на сотни тысяч военных, непрерывные ракетные удары и масштабирование атак дронами, Украина производит беспилотники, роботизированные наземные транспортные средства и другие передовые системы в сроки и с бюджетами, которые были бы немыслимыми для большинства западных вооруженных сил.

Об этом пишет Business Insider. Как отметил в интервью изданию старший научный сотрудник Института Гудзона Брайан Кларк, способность Украины создавать большое количество беспилотников и адаптировать их под меняющиеся условия на поле боя "создает модель, которой сейчас стремятся подражать другие вооруженные силы".

"Хотя небольшие FPV-беспилотники, используемые обеими сторонами, возможно, не будут полезными в войне против Китая, подход к построению систем по требованию с использованием модульных компонентов начинает зарождаться и в американской промышленной базе", – добавил специалист.

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Эта трансформация стала возможной благодаря тому, что Украина изменила традиционные модели военных закупок. Эмили Хардинг, вице-президент департамента обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований, отметила, что "потребность и срочность порождают инновации".

"Украина нашла способ перевернуть обычные циклы разработки и закупок, чтобы обеспечить войска обновленным оборудованием в течение нескольких недель", – пояснила она.

Одним из ключевых аспектов стало установление прямой связи между оборонными стартапами и военными на местах. Благодаря этому производители могут получить быструю обратную связь, адаптировать изобретения, и развернуть их на передовой.

Украина задает "маршрут" другим странам

Внештатный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Даг Клейн утверждает, что Украина задает "маршрут" другим странам.

"Там, где американские оборонные производители тратят годы на итерации и обновления систем на основе тестирования перед передислокацией, украинцы делают значительные обновления в течение нескольких недель, чтобы преодолеть российские контрмеры", – добавил он.

Издание также пишет, что Украина ускоряет переход к собственному производству оружия. По словам президента Зеленского, сейчас в стране производят около 40% вооружений.

Даг Клейн говорит, что Украина становится чем-то большим, чем просто передним краем обороны Европы. Она "не просто получает помощь, она создает добавленную стоимость". Специалист отметил, что сейчас нет более опытной армии в противостоянии России. Кроме того, украинская оборонная промышленность "все больше приспосабливается к масштабам и специальностям, необходимым для защиты Европы".

Лорен Сперанца, научный сотрудник Центра анализа европейской политики, рассказала журналистам, что инновационное использование Украиной беспилотников и других автономных систем с искусственным интеллектом "революционизировало роль этих технологий в современной войне – от логистики до ударов на большие расстояния".

"Современная война между равными конкурентами – это, безусловно, война оборонных промышленных баз, а также людей и маневра. Страна, которая не может адаптироваться к изменениям на поле боя и обеспечить своих бойцов, непременно проиграет", – добавляет Хардинг.

Но несмотря на это, некоторые военные эксперты предостерегают от массового копирования подхода Украины на Западе. Кларк из Института Гудзона отметил, что "западные военные не могут переоценивать то, что делает Украина с точки зрения конкретных систем, потому что условия являются уникальными". Хотя, как отметил он, использование коммерческих технологий, которые имеют военное значение, "будет необходимым для получения преимущества в 21 веке".

Влияние войны в Украине на восприятие войн будущего

Уроки войне в Украине могут распространиться и на то, как концептуализируются будущие войны. Директор по исследованиям внешней политики в Институте Брукингса Майкл О'Хенлон утверждает, что Украина фактически заменила артиллерию на беспилотники для ведения наземной войны. И это меняет многие вещи в современном бою, а также "указывает путь к будущим ближним боям, где могут доминировать рои беспилотников".

Но способность Украины масштабировать эти разработки ограничивает один ключевой фактор – деньги. При оборонном бюджете в 12 миллиардов долларов производственные мощности страны составляют лишь треть ее истинного потенциала, свидетельствуют оценки чиновников.

На этом фоне Украина пытается привлечь больше западных инвестиций.

"Украина является неотъемлемой частью любой будущей архитектуры европейской безопасности. Она может предложить настоящие уроки, поскольку мы все выясняем, как возродить оборонную промышленность, которая просто не соответствует потребностям современной войны", – констатировал Даг Клейн.

Война в Украине: это стоит знать

NYT писало, что российский диктатор Владимир Путин игнорирует президента США Дональда Трампа, поскольку ожидает прорыва оккупантов в Украине. Отмечалось, что Кремль не пойдет на уступки в Украине ради восстановления хороших отношений с Америкой.

Тем временем ЕСПЧ признал, что Россия ведет целенаправленную кампанию на уничтожение украинского государства как субъекта международного права. Кроме того, суд признал, что агрессия РФ не ограничивается только Украиной.

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