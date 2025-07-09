Этого количества ракет не хватит на отражение одной массированной атаки россиян.

Во время телефонного разговора с президентом Украины на прошлой неделе Дональд Трамп якобы пообещал передать 10 ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot. Если это правда, то это просто издевательство, пишет The Times со ссылкой на мнения украинских военных.

Издание приводит контекст последних дней. В частности упоминается, что этой ночью Россия атаковала Украину 740 средствами воздушного нападения, среди которых было 7 крылатых и 6 баллистических ракет. И это произошло на фоне остановки американской военной помощи, в том числе, по данным The Times, на полпути в Украину была возвращена партия из 40 ракет-перехватчиков к системам Patriot.

Поэтому в таком контексте обещание Трампа поставить Киеву только 10 ракет возмущает украинских военных.

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"Если они действительно пришлют нам десять, это будет просто глупая шутка. Этого недостаточно даже для одного боя", - сказал изданию высокопоставленный офицер украинских ВВС, имя которого не называется.

Кроме ракет для Patriot США также остановили поставку в Украину ракет ПВО малой дальности, которые используются для перехвата беспилотников. Теперь украинские военные опасаются, что после возобновления поставок количество этого оружия также будет значительно сокращено.

Проблема систем Patriot

Как писал УНИАН, во время молниеносной ирано-израильской войны в июне США потратили большое количество зенитных ракет Patriot. В частности показательным стал эпизод, когда американские зенитчики бездумно потратили полный боезапас зенитной батареи (несколько десятков ракет), чтобы отразить иранскую атаку на пустую авиабазу в пустыне.

Следствием этого стало значительное исчерпание имеющихся запасов ракет Patriot у самих США. По данным The Guardian, из-за такого расточительства сейчас у Пентагона осталось лишь около четверти от необходимого им количества зенитных ракет.

Между тем немецкие военные аналитики предупреждают, что без возобновления поставок из США Украина исчерпает запасы ракет к Patriot за считанные недели.

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