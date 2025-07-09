Отмечается, что сейчас ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в США являются дефицитными.

В Соединенных Штатах Америки планируют существенно увеличить ежемесячное производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Об этом сообщает немецкое издание ntv.de со ссылкой на заявление американской компании-производителя Raytheon.

Отмечается, что сейчас ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в США являются дефицитом. Федеральное министерство обороны Германии не стало комментировать количество зенитных ракет к Patriot из соображений секретности.

Важными для эффективной работы комплексов Patriot являются ракеты PAC-2 GEM-T и PAC-3. Первые производится оборонной компанией Raytheon, и там заявили о намерении увеличить ежемесячное производство ракет-перехватчиков PAC-2 GEM-T на 150% к 2028 году. В начале 2024 года производство должно было достигать 240 ракет в год.

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"Raytheon увеличивает количество персонала, который занимается окончательной сборкой ракет, и налаживает сотрудничество со сторонними поставщиками и международными партнерами с целью максимизации производства ракет GEM-T", – говорится в материале.

Представитель компании в Европе Эрве Тиллой заявил о "беспрецедентном спросе" на эти комплексы и ракеты к ним. Издание добавляет, что ракеты PAC2 GEM-T также производит немецкая компания MDBA.

Patriot и ракеты к ним: другие новости

Издание Bloomberg писало, что США увеличат закупки ракет к Patriot. Отмечалось, что в 2026 финансовом году Вашингтон планирует потратить на них более 1,3 миллиарда долларов.

В целом план закупок ракет к этим комплексам увеличили с 3376 до 13 773 единиц. При этом до 2024 финансового года Штатами было закуплено 2047 ракет PAC-3 MSE. Еще 230 единиц – в 2024 году и 214 ракет – в 2025.

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