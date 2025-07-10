Основной удар был направлен на Киев.

В ночь на 10 июля Российская Федерация атаковала Украину 415 средствами воздушного нападения, из них 178 сбиты, а 204 локально потеряны или подавлены. Об этом сообщило Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что Россия запустила по Украине 8 баллистических ракет Искандер-М из Брянской области (РФ), которые сбиты, а также 6 крылатых ракет Х-101 из воздушного пространства Саратовской области, которые также уничтожены.

В сообщении сказано, что также Россия запустила по Украине 397 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений: Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - РФ (около 200 - "Шахеды") и 4 зенитные управляемые ракеты С-300 из Курской области.

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По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито 164 вражеских БпЛА типа Shahed, а 204 дрона/ракеты - локально потеряны/подавлены РЭБ.

В Воздушных силах отметили, что основное направление удара врага была столица Украины, город Киев.

Сказано, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 8 локациях (33 ударных БПЛА), а также падение сбитых - на 23 локациях", - говорится в сообщении.

Российская атака 10 июля - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 10 июля российские оккупанты нанесли удар по Киеву, в результате чего пострадали 16 человек. Также стало известно о двух погибших. Кроме того, после вражеской атаки в городе много дыма от пожаров, поэтому местные власти призывают киевлян закрывать окна.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что погибшими оказались две женщины.

"В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена", - говорится в сообщении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в Telegram отметил, что этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов.

По его словам, главная цель атаки - Киев и область, также под ударами были Черниговщина, Сумщина, Полтавщина, Кировоградщина и Харьковщина. Президент Украины пообещал РФ жесткий ответ.

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