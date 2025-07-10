Невероятный слух и огромный хвост: что известно о самом необычном представителе псовых

Серые лисицы далеко не лучшие охотники, так как часто становятся жертвами других животных.

Серая лисица является одним из самых необычных представителей семейства псовых. Их предки появились в Северной Америке не менее пяти миллионов лет назад.

В BBC Wildlife Magazine рассказали, что известно о серых лисицах. Некоторые факты об этих животных могут удивить.

Отмечается, что анатомия серых лисиц отличается чертами, которые чаще всего встречаются у разных отрядов млекопитающих. Например, они, как и приматы имеют запястья, которые способны вращаться. Это позволяет лисицам цепляться за стволы деревьев и лазать по ветвям.

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Более того у серых лисиц длинные и изогнутые когти, а их лапы напоминают кошачьи. Это также полезно для удержания на практически вертикальных поверхностях.

В издании добавили, что серых лисиц большой и плоский хвост, который помогает им сохранять равновесие во время прыжков. С помощью коротких и сильных предплечий они способны подтягиваться по ветвям.

В издании подчеркнули, что серые лисицы отличаются невероятным слухом. Они способны услышать шаги других животных, которые находятся очень далеко от них.

Большую часть рациона серых лисиц летом составляют плоды кактусов. Также они питаются насекомыми, птицами и другими мелкими животными.

В издании поделились, что часто серые лисицы тащат свою добычу высоко в кроны деревьев. Так они не только защищают свою еду, но и защищают себя от других хищников.

Помимо этого серые лисицы одержимы помечиванием территории, даже больше чем собаки, отметили в издании. Многие их маршруты тщательно и четко помечены запахом, чтобы легче найти путь домой.

Серые лисицы часто убивают койоты и рыси. Они регулярно устраивают засады на лисиц, добавили в издании.

Во время брачного сезона в конце зимы самцы серых лисов расширяют свои ночные маршруты в поисках готовых к спариванию самок. В издании отметили, что эти животные являются социально моногамными, но почти каждый четвертый детеныш может быть результатом спаривания вне пары.

Три самые сильные птицы в мире

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс назвал три самых сильных птиц в мире. Они могут поднять добычу, которая весит почти так же, как и они.

Одним из претендентов на звание сильнейшей птицы в мире является гарпия. Она охотится на млекопитающих среднего размера, включая ленивцев и обезьян.

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