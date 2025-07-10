Уже завтра неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины.

Сегодня западные области Украины страдают от ливней, кое-где уже начались подтопления. Уже завтра неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть. об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на портале meteoprog.

Погода 10 июля

Сегодня, по его данным, дождливая погода ожидается в западных областях.

"Здесь местами пройдут сильные ливни в сопровождении грозы, днем не исключен град и сильные порывы ветра", - предупреждает специалист.

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В остальных регионах Украины продолжится период аномально жаркой и сухой погоды. На западе похолодает до +15... +20 °С, а на остальной территории будет +34... +39 °С.

Погода 11 июля

"В пятницу, 11 июля, под влиянием малоподвижного циклона, неустойчивая погода с кратковременными дождями охватит большую часть Украины, за исключением южных областей", - прогнозирует Кибальчич.

Местами, по его данным, днем возможен град и шквалы 17 - 22 м/с. В западной части снова возможны сильные дожди.

Температура воздуха на западе страны ночью будет колебаться в пределах +10...+16 °С, днем +14...+21 °С. В других регионах ночью +19... +25 °С, днем еще будет жара +34... +39 °С.

Погода 12 июля

В субботу грозовые дожди пройдут в западных и северо-восточных областях страны. Ветер 3 - 8 м/с, но при грозах местами может усиливаться до 15 - 17 м/с. Температура воздуха в западной части ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С. В остальных регионах ночью +14... +21 °С, днем жара ослабнет до +26... +32 °С, только в юго-восточной половине еще будет +34... +39 °С.

Погода 13 июля

В конце недели кратковременные грозовые дожди доберутся до востока страны. Также дожди будут идти на крайнем западе. В остальных регионах без существенных осадков. Температура воздуха в западных областях ночью +10... +15 °С, днем повысится до +22... +27 °С. В остальных регионах ночью +14... +21 °С, днем +26... +32 °С, только в юго-восточной половине +34... +39 °С.

Непогода на западе Украины

Сегодня в западных областях Украины объявили предупреждение І и ІІ уровней опасности из-за сильных дождей и гроз.

Во Львове синоптики ввели III уровень опасности. В городе и по области продолжаются ливневые дожди. Местами уже начались подтопления, реки выходят из берегов.

Из-за непогоды без электроэнергии остались почти 200 населенных пунктов. В самом Львове существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов.

Также известно о потопе в Луцке. Многие городские улицы также ушли под воду.

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