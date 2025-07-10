Спецпредставитель выразил уверенность, что международные партнеры должны помочь Украине восстановиться после войны, но признал, что это будет сложно.

Международные партнеры должны помочь Украине с восстановлением, разработав для нее "План Маршалла".

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог, сообщает Укринформ. В связи с этим он привел пример, как США после Второй мировой войны ввели План Маршалла для Европы.

Видео дня

"Мы должны сделать то же самое для Украины", - сказал Келлог и предупредил, что это будет очень сложно.

Прежде всего, по его мнению, надо достичь прекращения огня. "Мне как бывшему солдату трудно понять уровень насилия, который сейчас вы наблюдаете в Украине... Когда ты теряешь более миллиона солдат, это убийство в промышленных масштабах", - сказал он.

Келлог отметил, что Украина согласились на прекращение огня, но это было одностороннее согласие.

Кроме этого, Келлог подчеркнул необходимость возвращения на Родину детей, которых незаконно вывезли в РФ.

Спецпредставитель президента США особо акцентировал на теме возвращения украинских детей. Он отметил, что эта тема особенно важна для президента США Дональда Трампа. Келлог рассказал, что Трамп настаивал в разговорах со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, что она должна быть одним из пунктов переговоров с россиянами и тот согласился.

Помощь США

Недавно в Госдепе США ответили, продолжат ли оказывать военную помощь Украине. Там подчеркнули, что на сегодняшний день США остаются крупнейшими помощниками Украины.

Там отметили, что недавнюю паузу в поставках оружия не стоит воспринимать как изменение подхода администрации США к поддержке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: