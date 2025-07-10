Президент Польши говорит, что украинцы и союзники считают, будто аеропорт в Жешуве, через который идет военная помощь, их.

По мнению президента Польши Анджея Дуды, Украина и союзники не ценят помощь Польши, в частности относительно логистики в поставке военной помощи. Об этом он сказал в интервью на ютуб-канале Otwarta Konserwa, пишут RMF24 и Polsat News.

Свои отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским польский лидер назвал хорошими и сказал, что они были успешно превращены в "политические и имиджевые выгоды для Польши", особенно в первые месяцы российской агрессии против Украины. Однако Дуда выразил недовольство из-за того, что украинцы и партнеры, по его мнению, не ценят помощи Польши.

Говоря об аэропорте вблизи Жешува, который играл ключевую роль в переброске международной помощи Украине с начала российского вторжения, он заявил, что украинцы и союзники считают, "будто он их".

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"Например, я считаю, что и украинцы, и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали - будто они их. Ну, это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, мы это закрываем и прощаемся. Да, мы проводим ремонтные работы. Мы закрываем аэропорт в Жешуве - и доставляйте в Украину морем, воздухом, я не знаю, сбрасывайте на парашютах... Разберитесь с этим, если считаете, что мы вам не нужны", - обратился президент Польши.

Президент Польши заявил, что в определенных ситуациях, связанных с помощью соседям, "Польша могла бы продемонстрировать, что ее не следует игнорировать". Он считает ошибкой то, что этого не сделал.

Также Дуда выразил недовольство тем, что Польшу не приглашали "в очень важные международные органы", где принимались решения по доставке помощи через ее территорию. В то же время, по его мнению, нет смысла разговаривать на эту тему с Украиной, а только с союзниками, в частности с немцами и американцами.

Отношения Польши и Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, в Польше ослабевает поддержка вступления Украины в ЕС. Согласно опросу института Ibris, проведенному в июне, большинство поляков теперь против членства Украины в блоке. Только 35% поддерживают этот процесс, тогда как в 2022 году таких было 85%. Le Monde пишет, что, кроме политических разногласий во власти по украинскому вопросу, в стране по-прежнему есть сильные опасения по поводу экономических последствий интеграции Украины.

Недавно президент Украины Зеленский наградил президента Польши Анджея Дуду орденом Свободы "за выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Также Дуда высказывал мнение, что новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий после инаугурации может изменить свое отношение к Украине. По его словам, надо подождать, как Навроцкий, будучи президентом Республики Польша, войдет в вопрос ведения двусторонних отношений с Украиной.

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