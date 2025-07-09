В православный праздник сегодня вспоминают основателя украинского монашества, а в народе день получил название Антоний Громоносец.

10 июля по новому календарю украинской церкви чтят память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры и одного из самых почитаемых святых в Украине. Какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, что за праздник сегодня церковный отмечают согласно старому стилю - в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

10 июля (23 июля в старом календаре) вспоминают преподобного Антония Печерского, основателя украинского монашества.

Антоний родился в Любече под Черниговом в 983 году, и звали его в миру Антипа. Он с юности решил посвятить жизнь служению Богу и ушел на Афон – там принял постриг. Со временем, по благословению игумена, Антоний вернулся на родину, чтобы укреплять христианскую веру.

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В Киеве Антоний поселился в пещере на Берестовой горе, куда к нему стали стекаться ученики. Так вокруг кельи вырос монастырь, будущая Киево-Печерская лавра.

Известно, что Антоний вел аскетическую жизнь, носил власяницу, ел растительную пищу и обладал даром прозорливости и исцеления. В то же время в трудные для государства времена он поддерживал князя Святослава Ярославича.

Последние годы жизни Антоний провел в Печерском монастыре, он же начал строительство Успенского собора. Умер в возрасте около 90 лет, а его мощи ныне покоятся в Ближних пещерах Лавры.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского;

45 мучеников в Никополе Армянском;

мученика Апполония;

мучеников Вианора и Силуана;

преподобных пустынников египетских.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 10 июля чествуют преподобного Самсона Странноприимца.

О чем помолиться святому Антонию, что нельзя делать сегодня и что можно

В день памяти преподобного Антония Печерского к святому обращаются с молитвами о мире, просят исцеления и утешения в печали. Перед молитвой сегодня нужно умыться - считается, что вода в этот день имеет особую силу.

В народе день получил прозвище Антоний Громоносец: в этот день часто идут грозы. Согласно народным традициям, на Антония следует обязательно искупаться и надеть чистую одежду - это защитит от болезней весь год.

Церковь в праздник, как и в другой день, призывает не ссориться, избегать сквернословия, злобы, жадности, отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы запрещают на Антония мусорить или ругаться у воды - верят, что это может лишить человека здоровья и удачи. Нельзя сегодня стирать, делать уборку и стричься. Ходить в грязном - к болезням, а рассказывать о планах - к срыву задуманного.

Антония в народе также называют "карающим" праздником - считается, что того, кто нарушает запреты, святой наказывает огнем.

Приметы на 10 июля - что сулит природа

По народным приметам дня судят о погоде и удаче в делах:

утром нет росы - к вечернему дождю;

гром слышен сильно - к сильному ливню, а если гром глухой - к затяжному и тихому дождю;

лягушки прыгают на берегу - день будет ясным и теплым.

Также считается, что если много ряски в водоемах, то год будет удачный, а если Антониев день выпадает на среду или пятницу и слышен гром - нужно обязательно сходить на рыбалку.

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