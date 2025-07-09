10 июля по новому календарю украинской церкви чтят память преподобного Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры и одного из самых почитаемых святых в Украине. Какие традиции и народные приметы связаны с этим днем, что за праздник сегодня церковный отмечают согласно старому стилю - в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- О чем помолиться святому Антонию, что нельзя делать сегодня и что можно
- Приметы на 10 июля - что сулит природа
Какой сегодня церковный праздник в Украине
10 июля (23 июля в старом календаре) вспоминают преподобного Антония Печерского, основателя украинского монашества.
Антоний родился в Любече под Черниговом в 983 году, и звали его в миру Антипа. Он с юности решил посвятить жизнь служению Богу и ушел на Афон – там принял постриг. Со временем, по благословению игумена, Антоний вернулся на родину, чтобы укреплять христианскую веру.
В Киеве Антоний поселился в пещере на Берестовой горе, куда к нему стали стекаться ученики. Так вокруг кельи вырос монастырь, будущая Киево-Печерская лавра.
Известно, что Антоний вел аскетическую жизнь, носил власяницу, ел растительную пищу и обладал даром прозорливости и исцеления. В то же время в трудные для государства времена он поддерживал князя Святослава Ярославича.
Последние годы жизни Антоний провел в Печерском монастыре, он же начал строительство Успенского собора. Умер в возрасте около 90 лет, а его мощи ныне покоятся в Ближних пещерах Лавры.
Какой православный праздник сегодня отмечают еще:
- почитают преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского;
- 45 мучеников в Никополе Армянском;
- мученика Апполония;
- мучеников Вианора и Силуана;
- преподобных пустынников египетских.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 10 июля чествуют преподобного Самсона Странноприимца.
О чем помолиться святому Антонию, что нельзя делать сегодня и что можно
В день памяти преподобного Антония Печерского к святому обращаются с молитвами о мире, просят исцеления и утешения в печали. Перед молитвой сегодня нужно умыться - считается, что вода в этот день имеет особую силу.
В народе день получил прозвище Антоний Громоносец: в этот день часто идут грозы. Согласно народным традициям, на Антония следует обязательно искупаться и надеть чистую одежду - это защитит от болезней весь год.
Церковь в праздник, как и в другой день, призывает не ссориться, избегать сквернословия, злобы, жадности, отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы запрещают на Антония мусорить или ругаться у воды - верят, что это может лишить человека здоровья и удачи. Нельзя сегодня стирать, делать уборку и стричься. Ходить в грязном - к болезням, а рассказывать о планах - к срыву задуманного.
Антония в народе также называют "карающим" праздником - считается, что того, кто нарушает запреты, святой наказывает огнем.
Приметы на 10 июля - что сулит природа
По народным приметам дня судят о погоде и удаче в делах:
- утром нет росы - к вечернему дождю;
- гром слышен сильно - к сильному ливню, а если гром глухой - к затяжному и тихому дождю;
- лягушки прыгают на берегу - день будет ясным и теплым.
Также считается, что если много ряски в водоемах, то год будет удачный, а если Антониев день выпадает на среду или пятницу и слышен гром - нужно обязательно сходить на рыбалку.