Синоптики прогнозируют сильные осадки.

В четверг, 10 июля, в Украине будет непогода - во многих областях объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый)", - предупреждают синоптики.

Также в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой областях пройдут значительные дожди и грозы. Из-за этого объявлен I уровень опасности, желтый.

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Справка УНИАН. II уровень объявляется, когда погода опасна и несет реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.

Во Львове и области непогода уже наделала беды. Десятки сел на Львовщине обесточены частично или полностью. В самом Львове затоплены улицы, пешеходы вынуждены искать обходные пути.

Ливень в городе начался еще вечером 9 июля, шел всю ночь и продлится до конца суток 10 июля. Из-за непогоды синоптики даже объявили III, красный, уровень опасности.

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