Невидимые подводные планеры SG-1 Fantom будут следить за российскими субмаринами, - СМИ

Оборудованные искусственным интеллектом планеры смогут месяцами находиться в океане и разыскивать цели.

В Великобритании будут изготавливать подводные планеры SG-1 Fantom, которые смогут выявлять российские подводные лодки и корабли. Об этом сообщил военный портал Defense Express.

Завод по производству планеров SG-1 Fantom построит в британском городе Плимут немецкая компания Helsing. Стоить он будет около 477 миллионов долларов. Планируется, что начать производство смогут уже к концу текущего года.

Портал пишет об особенности SG-1 Fantom. Это небольшие пластиковые, а потому малозаметные, планеры. Их габариты - до 195 сантиметров в длину и 28 сантиметров в диаметре. Вес - до 60 килограммов. На них не устанавливают двигатель, поэтому они передвигаются по течению и могут непрерывно проводить в воде до 3 месяцев. А потом его можно выловить и после восстановления использовать повторно. Относительная стоимость таких планеров невысока.

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На планеры, которые считают максимально продвинутыми морскими буями, устанавливают гидролокаторы и другие датчики. За обнаружение объектов отвечает искусственный интеллект Lura. Авторы отмечают, что Lura способен обнаруживать звуковые сигнатуры в 10 раз тише, чем опытный акустик. Причем ИИ делает это в 40 раз быстрее. Поэтому планеры считают эффективными для обнаружения целей.

"После запуска SG-1 Fantom дрейфует на определенной глубине и сканирует окружающую среду, после обнаружения и идентификации цели он всплывает и включает антенну спутниковой связи SATCOM, передавая в штаб информацию о местоположении цели и ее тип", - описывает портал принцип действия планера.

Также авторы отметили интересный факт: планер разрабатывался для наблюдения за китами. Но после интеграции с искусственным интеллектом его превратили в автономный детектор субмарин.

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Как писал УНИАН, в США начинают производство дешевых морских дронов MUSV. Дроны будут предназначены для разведки, радиоэлектронной борьбы и даже перевозки грузов, поскольку будут иметь длину до 45 метров.

Между тем, в России заложили строительство десантного корабля модернизированного проекта 11711 "Сергей Кабанов". Два таких корабля уже несут службу в составе флота оккупантов, а еще два строится. Спуск на воду нового корабля запланирован на 2031 год.

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