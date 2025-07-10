Жителей города попросили не открывать окна.

В столице сильно загрязнен воздух после ночной воздушной атаки россиян. Небо над городом затянуто дымом.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рекомендовал киевлянам закрывать окна, поскольку в городе очень много дыма.

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По данным сервиса SaveEcoBot, индекс качества воздуха в некоторых районах города достиг отметки 150 и более, а рано утром вообще был 275 баллов при норме 50.

Сейчас наиболее критическая ситуация - на правом берегу Киева.

При этом Киев Цифровой сообщил, что в воздухе содержатся вредные примеси, поэтому лучше не выходить лишний раз на улицу. Также горожанам рекомендовали отказаться от активностей на открытом воздухе и рекомендовали пить много воды.

В Киевской городской военной администрации (КГВА) отметили, что ощутимый запах горелого может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота) остается низким.

"После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попадания или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек", - говорится в сообщении КГВА.

Массированный удар по Киеву

В ночь на 10 июля РФ нанесла по Киеву массированный комбинированный удар. Сначала столицу атаковали десятки "шахедов". Затем Киев накрыли двумя волнами ракет: сначала баллистическими, а затем крылатыми.

Сначала было известно о трех пострадавших. Но в настоящее время их 16. В Подольском районе погибли две женщины: 68-летняя жительница столицы и 22-летняя капрал полиции, сотрудница полиции метрополитена.

В городе значительные разрушения и много пожаров. Последствия ночной воздушной атаки еще в процессе ликвидации.

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