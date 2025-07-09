По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила еще один зенитно-ракетный комплекс Patriot. По его словам, Белый дом рассматривает этот вопрос. Об этом пишет Clash Report.

В то же время президент США отметил, что Patriot является очень дорогим.

"Украина запросила Patriot. Я посмотрю. Но он очень дорогой", - сказал Трамп.

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Глава Белого дома в очередной раз повторил, что он "не доволен тем, что происходит в Украине".

"Прошлой ночью Россия запустила более 700 дронов. Это надо остановить. Погибает до 7000 человек еженедельно с обеих сторон", - добавил он.

Президент США также заявил, что не знает, кто принял решение о паузе в военной помощи Украине, ведь принять его мог только он. Тем не менее, Трамп отрицает, что давал такое распоряжение: Он заявил:

"Я бы знал. Если решение было принято, я бы знал. Вероятнее всего, я бы отдал приказ, но я еще этого не сделал".

Patriot для Украины

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления украинской армии еще одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

По словам двух чиновников министерства обороны, президент начал обдумывать это после последних обещаний усилить украинскую защиту от российских массированных обстрелов.

Отмечалось, что если это решение примут, то ЗРК Patriot станет первой крупной системой вооружения, которую администрация Трампа предоставит Киеву самостоятельно - без предварительного одобрения со стороны Белого дома при президенте Джо Байдене.

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