Продать доллар можно в среднем по курсу 41,50 грн, а евро - 48,80 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 10 июля, вырос на 2 копейки и составляет 42,02 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 7 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,80 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,62 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,32 грн/евро, а курс продажи - 49,15 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро четверга, 10 июля, составляет 111 088 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 627 110 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 10 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,84 грн, то есть гривня выросла на 22 копейки.

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