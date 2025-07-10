В начале марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) впервые провело ротацию своих наблюдателей на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции без согласования Украины. 7 июля на ЗАЭС снова прошла ротация МАГАТЭ через временно оккупированные территории и без участия Украины.

В принципе, если такая ротация происходит через оккупированные территории, тем самым МАГАТЭ легализует присутствие на Запорожской атомной станции российского персонала и, по сути, оккупацию ЗАЭС. Более того, косвенным образом легализует эти территории в принадлежность Российской Федерации. И главное - Запорожская атомная станция, с точки зрения международного права, находится под регуляцией украинского регулятора.

И МАГАТЭ такими действиями не выполняет его требования и, таким образом, нарушает права Украины.

Стоит понимать, что Россия отрабатывает свою стратегию. Ведь враг не только в курсе, когда происходят эти ротации, он их организовывает. И делает все для того, чтобы они происходили именно через оккупированные территории. Не трудно проследить, как перед такими ротациями РФ обстреливает атомную станцию, атакует линии электропередачи, наносит удары по дорогам, которые ведут от ЗАЭС к контролируемой Украиной территории... Все это делается для того, чтобы продемонстрировать, что якобы не существует никаких возможностей осуществлять ротацию инспекторов МАГАТЭ через территорию Украины. Поэтому, мол, единственный вариант - через оккупированную территорию и с разрешения РФ.

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Конечно, это происходит в российских интересах. Это такой, как они считают, шаг по легализации ЗАЭС, которую незаконно захватили. Какой следующий шаг? Они хотят присоединить эту украинскую атомную станцию к питанию с территории России. Для этого, в частности, и происходят обстрелы линий электропередач, которые питаются с контролируемой Украиной территории. Так россияне пытаются создать условия, чтобы запитать станцию со своей территории и сказать международному сообществу через МАГАТЭ, что якобы это единственный шанс, чтобы сохранять ядерную безопасность.

К сожалению, если говорить об этом непосредственно МАГАТЭ, как видим, никто не реагирует, эта организация не помогает.

МАГАТЭ не прислушивается к Украине, прежде всего, это касается директората агентства. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси игнорирует заявления нашего регулятора, наших чиновников о необходимости прекратить такие незаконные действия со стороны России. Поэтому, считаю, что это незаконные действия также со стороны директората МАГАТЭ.

Ротации инспекторов организации на ЗАЭС через оккупированные Россией территории не соответствуют международному праву. И, видимо, этот вопрос нужно выносить на различных заседаниях в Европейском Союзе, во время переговоров с Соединенными Штатами Америки на высшем уровне и так далее. Эту историю обязательно надо доносить через авторитетные средства массовой информации, писать статьи в известных мировых изданиях. Нужно также этот вопрос поднимать на заседаниях G7, когда Украина может там присутствовать. Кроме того, считаю, что этот вопрос Украина должна ставить и перед Китаем... То есть, этот вопрос должен быть одним из первых на всех международных площадках. Ведь речь о ядерной безопасности.