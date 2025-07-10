Фильм имеет сразу две сцены после титров.

10 июля 2025 года в украинский прокат выходит супергеройский экшн "Супермен" (Superman) из киновселенной DC от Джеймса Ганна.

В центре сюжета – всесильный беженец с планеты Криптон Кларк Джозеф Кент, который пытается найти свое место на Земле, помогая людям как Супермен. Кроме спасения слабых, в фильме он также пытается отыскать баланс между своим криптонским прошлым и земным воспитанием.

Главные роли в фильме исполнили Дэвид Коренсвет ("Перл", "Смерчи", сериалы "Политик", "Голливуд") и Рэйчел Броснаген (сериал "Удивительная миссис Мейзел").

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Кроме того, в ленте сыграли Николас Холт (франшиза "Люди Икс", "Безумный Макс: Дорога гнева", "Носферату"), Нэйтан Филлион ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериалы "Касл", "Новобранец"), Изабела Мерсед ("Мадам паутина", "Чужой: Ромул", сериал "Последние из нас"), Эди Гатеги ("Сумерки", "Люди Икс: Первый класс"), Энтони Керриген ("Смерть единорога", сериалы "Барри", "Готэм", "Расплавленный металл"), Мария Габриэла де Фария (сериал "Академия смерти"), Фрэнк Грилло ("Первый мститель: Зимний солдат", "Хороший, плохой, коп", мультсериал "Монстры Коммандос"), Сара Сампайю ("Как жена") и другие.

Снял фильм по собственному сценарию Джеймс Ганн (франшиза "Стражи галактики", "Отряд самоубийц: Миссия навылет", сериал "Миротворец") – это первый полнометражный фильм в рамках обновленной киновселенной DC от Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

Мировая премьера нового "Супермена" состоялась 7 июля 2025 года в Лос-Анджелесе.

Сейчас на Rotten Tomatoes фильм имеет 83% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть" и 96% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 70 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Между тем, зрителей интересует еще один вопрос – есть ли в фильме сцены после титров и стоит ли их ждать (далее без спойлеров!).

Итак, в фильме есть две дополнительные сцены – одна короткая между титрами и одна немного длиннее в самом конце. Впрочем, обе они скорее юмористические и не дают каких-то мощных намеков на продолжение.

Подробную рецензию на фильм вскоре читайте на УНИАН.

О других премьерах этой недели в кинотеатрах и онлайн читайте в нашем отдельном материале.

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