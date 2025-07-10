Полнолуние 10 июля в Козероге - момент пробуждения и силы, особенно для Овнов, Раков, Весов и Козерогов. Это лунное событие, усиленное влиянием Узлов Судьбы на оси Рыбы - Дева, помогает обрести уверенность и наметить новый вектор развития, пишет Parade.

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Овен

Полнолуние активирует зону карьеры и статуса. Возможно, придётся искать баланс между работой и домом, но результат того стоит. Есть шанс на повышение, признание или важный шаг вперед в профессиональной сфере. Главное - не терять самообладание и следовать цели.

Рак

Для Раков наступает поворотный момент в отношениях. Семейные и партнёрские связи выходят на первый план, возможно, потребуются важные решения. Это время отпустить то, что больше не работает, и укрепить действительно значимые связи.

Весы

Фокус смещается на дом и семью. Весы могут заняться внутренним устройством, укреплением семейных основ и созданием гармонии. Этот период подталкивает к объединению, диалогу и восстановлению баланса в личном пространстве.

Козерог

Энергия полнолуния пробуждает ностальгию и глубинные эмоции. Это шанс для Козерогов пересмотреть прошлое, закрыть незавершенные главы и обрести внутреннюю ясность. Через размышления приходит понимание себя и рост.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака вскоре распрощаются с одиночеством.

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