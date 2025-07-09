Снижение температуры в столице будет небольшим и кратковременным.

В четверг, 10 июля, в Киеве ожидается 30-градусная жара, а уже в пятницу температура в столице снизится до более комфортных показателей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью столбики термометров покажут +20°...+22°, а днем воздух прогреется до +30°...+31°. Ожидается переменная облачность, во второй половине дня есть вероятность кратковременного дождя.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 738-739 миллиметров ртутного столба.

Видео дня

Во Львове в четверг будет пасмурно, дождь. Ночью +12°, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +14°, днем +18°, дождь.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода с дождем, ночью +14°, днем +18°.

В Тернополе 10 июля ночью будет +15°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +16°, днем +20°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +14°, днем +17°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +16°, днем +18°, дождь.

В Виннице завтра будет +19°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +18°, днем +25°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +20°...+33°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +23°, днем +34°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, практически безоблачно.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +21°...+36°.

В Одессе 10 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне в четверг ночью будет +21°, днем +35°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +21°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +23°, днем +37°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +35°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно, температура ночью +23°, днем +37°.

В Днепре температура ночью будет +24°, днем +37°, ясно.

В Симферополе в четверг будет практически безоблачно, +20°...+33°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +21°, днем +37°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +21°, днем +37°.

Вас также могут заинтересовать новости: