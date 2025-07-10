Руководствуясь принципом "Яготинское природу уважает", бренд "Яготинское" внедряет экологические инициативы, направленные на уменьшение пластиковых отходов и продвижение циркулярной экономики. В частности вводит несъемные крышки на продукции, существенно уменьшил содержание пластика в бутылках.

Ключевым элементом этой экологической инициативы является внедрение несъемных крышек на шести видах продукции, среди которых два вида молока, какао на молоке, ряженка, закваска и "Геролакт". Это изменение решает несколько экологических проблем:

1. защита окружающей среды: основная цель - уменьшить загрязнение пластиковыми отходами, поскольку крышки часто теряются отдельно от тары, увеличивая количество мусора;

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2. соответствие европейским стандартам: эта инициатива соответствует Директиве ЕС об одноразовом пластике (EU Single-Use Plastics Directive), которая обязывает производителей обеспечивать, чтобы крышка оставалась прикрепленной к бутылке. Это проактивный шаг, поскольку Украина движется в направлении евроинтеграции.

3. улучшение переработки: несъемные крышки упрощают процесс переработки, позволяя сдавать бутылки вместе с крышками, что увеличивает общий объем собранного и переработанного пластика.

"Эта инновация для нас была определенным вызовом из-за того, что украинский потребитель является и требовательным, и консервативным одновременно. Была вероятность неприятия несъемной крышки, что могло повлиять на потребление продуктов в такой упаковке. Однако внедрение прошло успешно", - рассказал Сергей Вовченко, председатель Наблюдательного совета Группы компаний "Молочный альянс"

Кроме новых крышек, "Яготинское" достигло значительных успехов в уменьшении количества пластика, используемого в упаковке. Благодаря процессу уменьшения веса только в 2024 году сэкономили 67,2 тонн пластика по сравнению с предыдущим годом. Совокупная экономия ПЭТ-материала с 2016 по 2024 год составляет более 301 тонну.

Чтобы помочь потребителям приобщиться к переработке, "Яготинское" четко маркирует свою упаковку кодами идентификации пластика. Эти отметки включают коды такие, как PET, HDPE и PP, которые помогают покупателям правильно сортировать пластик для переработки.

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