Пока неизвестно, о чем будут говорить политики.

Государственный секретарь США Марко Рубио сегодня, 10 июля, намерен встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в кулуарах встречи Ассоциации стран Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре (столица Малайзии). Об этом пишет Bloomberg.

Такая встреча должна состояться во время подготовки США отправить больше оружия в Украину, чтобы помочь стране отражать российские атаки.

"Встреча происходит на фоне того, как Россия бомбит Киев и другие украинские города рекордным количеством дронов и ракет, что заставило президента Дональда Трампа выразить свое растущее разочарование президентом Владимиром Путиным за продолжение атак", - подчеркнули в материале.

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В то же время в Кремле заявили, что надеются на продолжение диалога с администрацией Дональда Трампа, несмотря на критику на возобновление поставок оружия в Киев.

Также пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва ожидает, что "Трамп и его команда продолжат свои усилия, чтобы перевести процесс урегулирования в Украине на политический и дипломатический уровень".

В Bloomberg напомнили, что в феврале между Рубио и Лавровым состоялись переговоры в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) во время первой встречи на высоком уровне между двумя странами за почти три года.

Помощь США для Украины

Ранее издание Associated Press писало, что США возобновили поставки некоторого оружия Украине после объявленной Пентагоном паузы. Среди оружия, которое направляется в Украину, есть 155-мм боеприпасы и высокоточные ракеты, известные как GMLRS. Когда именно произошло возобновление поставок пока неизвестно.

Также непонятно, продолжится ли пауза в передаче ракет к системам Patriot. Боеприпасы стоимостью 4 миллиона долларов пользуются высоким спросом.

В то же время издание Axios писало, что Трамп пообещал немедленно отправить Украине ракеты-перехватчики Patriot. В частности президент США пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому немедленно прислать 10 перехватчиков Patriot - меньше, чем было запланировано в прекращенной поставке, - и помочь найти другие источники поставок.

"Трамп сказал Зеленскому, что хочет помочь Украине в укреплении противовоздушной обороны, но подчеркнул, что США должны приостановить последнюю поставку оружия, чтобы проверить свои запасы, сообщили два источника, осведомленные о разговоре ...", - рассказали источники издания.

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