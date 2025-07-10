У главы Белого дома есть ключевой советник, который может помочь ему воспользоваться растущей экономической уязвимостью России.

Президент США Дональд Трамп меняет свою стратегию в отношении России с кнута на пряник, заявив об отмене решения о прекращении поставок определенного оружия Украине, и обрушившись с критикой на российского диктатора Владимира Путина за то, что тот кормит Америку "чушью".

Трамп также стал лучше понимать поведение Путина на поле боя. После телефонного разговора Трамп он оценил намерение Путина как "идти до конца и продолжать убивать людей", отметила в материале для The Telegraph Ребека Коффлер.

Однако, как отметила обозреватель, маловероятно, что Трамп когда-либо воплотит в жизнь свою угрозу "бомбить все дерьмо" из Москвы. США также вряд ли будут иметь возможность или желание снабжать Украину в бесконечной войне на истощение, если Путин продолжит подрывать мирные усилия Белого дома.

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"Но Трамп вполне может иметь в виду что-то другое", - считает обозреватель.

Коффлер отметила, что первый признак этого появился, когда Трамп пригрозил странам БРИКС, включая Россию, дополнительными 10-процентными пошлинами.

"Что Трамп мог иметь в виду?", - задалась вопросом обозреватель и тут же добавила, что, возможно, у Трампа есть секретное оружие в его новой схеме действий в отношении России.

"Министр финансов США Скотт Бессент — такой же разрушитель и нестандартно мыслящий человек. Талантливый дельец с Уолл-стрит, он стал ключевой фигурой в торговой войне Трампа с Китаем", - отметила обозреватель.

Коффлер отметила, что Китай в конечном итоге заключил сделку с администрацией Трампа.

Бессент также не чужд риску, основанному на использовании уязвимости своего оппонента. В начале своей карьеры он работал на Джорджа Сороса и сыграл ключевую роль в попытке финансиста "сломать Банк Англии" в 1992 году, обрушив торговлю футн стерлигном. Результатом стало унижение британского центрального банка и более миллиарда долларов прибыли для фирмы Сороса. 20 лет спустя в 2013 году, Бессент заработал для Сороса еще $1,2 млрд, сыграв против японской иены.

"Есть явные признаки того, что российская экономика испытывает напряжение из-за необходимости продолжать войну. Инфляция остается высокой, потребительский спрос падает, обрабатывающая промышленность и бюджет испытывают серьезные трудности", - констаировала обозреватель.

Коффлер допустила, что Путин знает, что Трамп, возможно, замышляет что-то серьезное:

"В конце концов, он давал российскому лидеру понять, что для подписания соглашения есть ограниченные сроки. Последнее предупреждение прозвучало в пятницу".

Журналистка также допустила, что Путин может недооценивать готовность Трампа и его ведущих советников по-настоящему закрутить гайки.

Путин смог продолжить воевать, поскольку до вторжения в Украину принял меры по защите экономики от санкций. Также РФ смогла обойти ограничения на экспорт нефти и импорт критически важных для ее экономики компонентов. Однако, если Трамп и Бессент действительно решат занять жесткую позицию, сможет ли Россия избежать экономического коллапса? И, что еще важнее, вынудит ли новый "кнут" Трампа Путина прекратить войну?", - рассуждает обозреватель.

Трамп и Путин

Президент США Дональд Трамп становится все более недовольным заявлениями российского диктатора Владимира Путина и поэтому действительно может поменять отношение к нему.

Еще пять месяцев назад Трамп вызвал недоумение заявлениями о том, что якобы Путин, отдавший приказ о вторжении в Украину, хочет мира. Но в последние дни мнение Трампа по этому поводу кардинально изменилось

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