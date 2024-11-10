Жизненный цикл операционных систем окончательно подошёл к концу.

В последнем обновлении клиента Steam разработчики окончательно прекратили поддержку операционных систем Windows 7 и 8. На этих ОС лаунчер больше не запускается.

Valve заявила о сворачивании Steam с Windows 7 ещё весной прошлого года. Это связано со встроенной в клиент Steam версией Google Chrome, которую тоже перестали поддерживать на старых версиях ОС.

Напомним, что Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7 ещё в январе 2020 года. С того момента операционная система не получила ни одного обновления системы безопасности.

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Также с последним обновлением Steam перестал работать на некоторых версиях MacOS, в частности на 10.13 и 10.14. Это связано с тем, что ОС поддерживают только приложения, созданные на 32-bit архитектуре, а Steam отказалась от таких продуктов ещё в прошлом году.

Напомним, что ранее мы рассказывали, что Microsoft хочет сделать поддержку Windows 10 платной. Жизненный цикл операционки закончится уже в следующем году, но пользователи смогут заплатить, чтобы получать новые обновления для платформы.

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