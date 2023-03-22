Сперва ИИ-сервис будет доступен только в веб-версии, потом обещают встроить в Photoshop, After Effects и Premiere Pro.

Теперь у разработчика Photoshop компании Adobe тоже есть свой сервис для генерации изображений на базе искусственного интеллекта. Его назвали Adobe Firefly.

В компании новый продукт описывают, как "семейство творческих генеративных ИИ-моделей". Пока доступны два инструмента: первый работает как DALL-E или Midjourney, позволяя пользователям генерировать изображения, просто введя запрос, другой же генерирует стилизованный текст, что-то вроде WordArt на основе AI.

Adobe Firefly отличается от других подобных сервисов тем, что для обучения алгоритмов используется контент, не защищенный авторским правом. Проще говоря, пользователи могут спокойно использовать полученные генеративные картинки в своих проектах, не опасаясь проблем с авторским правом.

Видео дня

Еще одно преимущество Adobe Firefly перед тем же Midjourney – более понятный и удобный интерфейс. Чтобы создать изображение, достаточно ввести текстовый запрос и указать нужные параметры в специальном меню: стиль, освещение, соотношение сторон и другое. Там же можно ретушировать уже созданные нейросетью изображения.

Сначала Firefly будет доступен только в веб-версии, потом обещают встроить в Photoshop, After Effects и Premiere Pro. Желающие попробовать новинку в рамках беты могут оставить заявку по ссылке.

За последние пару лет генеративные картины прошли путь от причудливых абстракций до качественных изображений, которые побеждают в конкурсе искусств.

Если хотите попробовать их "на деле", УНИАН делился подборкой лучших нейросетей, которые рисуют по словам. Для достижения невероятного результата не обязательно уметь рисовать – достаточно просто правильно сформулировать текстовый запрос или подобрать уже существующие картинки.

Так, к примеру, один из пользователей доверил нейросети создать украинские города в образе героев 17-19 веков. Интересно, что столица у нее получилась строгим монархом, а Одесса – молодой девушкой на морском побережье.

Вас также могут заинтересовать новости: