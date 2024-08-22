Для определения факта кражи используются алгоритмы искусственного интеллекта.

Пользователи Android начали получать новую полезную функцию, которая будет сама блокировать смартфон в случае кражи. Технология "Theft Detection Lock" была представлена Google еще в мае 2024 года, но до юзеров она добралась только сейчас, пишет TechRadar.

Функция работает на базе искусственного интеллекта. Алгоритмы распознают нетипичные резкие движения (как когда телефон выхватывают из рук) и сразу блокируют экран на код-пароль.

На данный момент функция доступна ограниченному числу пользователей из Бразилии. Сама Google анонсировала нововведение как эксклюзив Android 15, но, как утверждает источник, она будет доступна на Android 10 и новее. Релиз в других странах обещают "позже" в 2024 году.

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Theft Detection Lock – одна из нескольких новых функций безопасности, анонсированных Google. В будущем обновлении также появятся опции, которые усложнят ворам удаленный сброс настроек устройства, заблокируют смартфон при множестве неудачных попыток аутентификации или если девайс будет отключен от сети в течение длительного периода времени. Некоторые из этих нововведений будут доступны только в Android 15.

Android 15 обещает стать интересным обновлением: система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы и сама сообщит, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр. А еще все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

Полноценная версия Android 15 выйдет до конца сентября. Как обычно, устройства Google Pixel обновятся раньше других. Уже сейчас бета-версии ОС можно проверить на моделях Pixel 6 и новее. Также одними из первых Android 15 получают устройства Samsung Galaxy.

Ранее специалисты собрали внушительный список смартфонов, которые не будут поддерживаться Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство основное обновление, или, возможно, пора задуматься об апгрейде.

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