В Android появится полезная функция, которая сообщит, что не так с вашим телефоном

Диагностика позволит проверить состояние батареи, дисплея, хранилища и других компонентов.

С выходом Android 15 у пользователей появится функционал, который позволит узнать, что не так с вашим смартфоном без похода в сервисный центр.

Нововведение было обнаружено в последней бета-версии Android 15, которая доступна на смартфонах Google Pixel. У этой функции есть два режима:

Работоспособность компонентов – позволяет запускать ручные тесты и просматривать состояние батареи и хранилища;

Режим оценки – позволяет использовать одно устройство для оценки другого.

Сейчас Android-смартфоны уже предоставляют ​​информацию о состоянии батареи, но новая функция работает немного глубже и способна выполнять ручные тесты для проверки, в том числе, дисплея и реакции сенсорного экрана. Кроме того, она будет предоставлять данные о состоянии чипа памяти и предупреждать о возможной угрозе потери данных или нехватке места.

Видео дня

Релиз стабильной версии Android 15 состоится не раньше сентября, а пока бета-версию новой ОС можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6, и некоторые Xiaomi, OnePlus и аппараты других брендов.

Ожидается, что с выходом Android 15 система позволит искать выключенный смартфон, защитит от телефонных мошенников с помощью ИИ, "заморозит" неиспользуемые программы, а еще автоматически подключит смартфон к спутнику, если нет связи. Также все смартфоны будут дольше работать от аккумулятора.

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