Также журналисты собрали все модели, которые должны получить свежую версию Android.

Google выпустила Android 15 Beta 5 – финальный релиз в рамках программы тестирования операционной системы. Фирменная прошивка, уже доступная для скачивания на смартфоны серии Pixel, получила несколько интересных "фишек", которые все пользователи смогут оценить с выходом релизной сборки.

Например, с релизом Android 15, в смартфонах появится новый раздел "Диагностика системы", который сообщит, что не так с вашим девайсом. Здесь можно провести тесты батареи, дисплея, хранилища и других компонентов. Также можно провести диагностику другого устройства.

Еще Android 15 повысит длительность работы в режиме ожидания. Инженеры компании переработали принцип обработки фоновых задач, благодаря чему продолжительность работы без подзарядки на определенных устройствах может вырасти до 3 часов.

Что еще нового появится в Android 15:

Поддержка архивирования и разархивирования приложений на уровне ОС. Таким образом, пользователи могут освободить место на своем телефоне от нечасто используемых приложений, сохраняя при этом свои данные.

Возможность выбрать приложение для хранения банковских и скидочных карт по умолчанию.

Функция Satellite SOS, которая позволит устройствам подключаться напрямую к спутнику для отправки сообщений в экстренные службы.

Эксклюзивная "фишка" экосистемы Apple – возможность поделиться аудиопотоком с друзьями.

"Цифровой сейф": защищенный раздел для выбранных вами приложений, которые не следует показывать другим. Раздел блокируется биометрией или PIN-кодом

"Снижение громкости уведомлений" – если с одного приложения приходит по десятку оповещений подряд, система будет постепенно снижать их громкость.

Бета-версию Android 15 можно установить на все устройства Pixel, начиная с Pixel 6. Релиз финальной версии ожидается в конце августа. Первыми обновятся флагманы, а бюджетники и середняки будут обновляться весь 2025 год.

Ранее специалисты собрали список из более 350 смартфонов, которые будут совместимы с Android 15. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство основное обновление, или, возможно, пора задуматься об апгрейде.

Если вы в поисках апгрейда, обозреватели называли 4 лучших бюджетных смартфонов для покупки в 2024 году. Эти недорогие устройства имеют заметные компромиссы, но предлагают все необходимые функции, включая качественные камеры и NFC для бесконтактных платежей.

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