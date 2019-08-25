PewDiePie стал первым видеоблогером со 100 миллионами подписчиков в YouTube

За 9 лет ролики Чельберга набрали 22,9 миллиарда просмотров.

Шведский видеоблогер Чельберг, известный как PewDiePie, стал владельцем первого персонального аккаунта в YouTube, набравшего более чем 100 миллионов подписчиков.

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Свой YouTube-канал PewDiePie создал еще в 2010 году. Известность он получил благодаря трансляциям прохождения различных видеоигр. Впоследствии блоггер также начал публиковать видео со своими путешествиями.

За 9 лет ролики Чельберга набрали 22,9 миллиарда просмотров. На момент публикации на его аккаунт были подписаны более 100 миллионов 200 тысяч подписчиков.

Таким образом PewDiePie стал вторым владельцем YouTube-канала со 100 миллионами подписчиков. Первой заветную отметку перешагнула индийская компания T-Series. Но среди персональных аккаунтов Чельберг является рекордсменом.

Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года YouTube-канал индийской компании T-Series, на котором публикуются музыка и фильмы ее производства, первым в истории набрал более 100 млн подписчиков.