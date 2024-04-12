Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, запустил продажи AI Pin – в чем-то похожего на пейджер устройства, который крепится к одежде и призван заменить телефон. Вместе с тем спало эмбарго на публикацию обзоров революционного гаджета, и почти все они оказались негативные.
По сути, AI Pin – это носимый проектор без экрана, оснащенный моделями ИИ GPT-4 от OpenAI и Microsoft. Вся информация транслируется на ладонь через проектор, а управление – через голос и жесты. Цены на девайс стартуют с $699, плюс, для работы требуется подписка за 24 доллара в месяц.
Журналисты из The Verge, Engadget и WSJ пишут, что AI Pin – интересное технологическое решение, но оно абсолютно недоработано и "совершенно неадекватно во многих отношениях". Среди главных проблем:
- Очень малое время автономной работы. Батареи при активном использовании хватает на 5 часов. При этом она постоянно греется и создает дискомфорт в области груди.
- Проблемы с визуализацией. Разрешение проектора 720p плохое, девайс проецирует только зеленый свет. Устройство хорошо проецирует текст на руке, если только вы не находитесь при ярком свете – тогда его практически не видно в реальной жизни. Также вопросы вызвал сам отказ от дисплея, но необходимость проецировать, потому что нужен дисплей.
- GPT-4 не работает должным образом. Иногда требовалось десять секунд, чтобы получить обратно ответ – и не всегда он был точным. К этому можно добавить в целому медленную работу устройства.
- Высокая цена. 699 долларов и ежемесячная подписка по $24 для работы интернета – завышенный ценник для устройства в таком состоянии.
"Этот носимый гаджет призван отказаться пользователям от смартфона. Есть только одна проблема: устройство банально не работает", – говорится в одном из обзоров.
В свою очередь представители Humane заявили, что будут улучшать само устройство и ее операционную систему Cosmos OS, чтобы устранить все перечисленные выше проблемы. А пока революционный девайс на деле оказался не таким уж и практичным.
В течение 2024 года мы регулярно слышали о гаджетах-заменителях смартфонов. Это компактные устройства размером с пейджер и собственным ИИ, который умеет взаимодействовать с приложениями через голосовые команды. К "ИИ-девайсам" относят Humane AI Pin и Rabbit R1. А Meizu даже отказалась от разработки традиционных смартфонов в пользу ИИ-гаджетов.
Вместе с тем многие техногиганты, в том числе Apple, Samsung, вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT в перспективе может заменить смартфоны.