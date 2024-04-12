Интересное технологическое устройство, представляющее собой квадратную умную брошь без дисплея, "банально не работает".

Стартап Humane, основанный бывшими сотрудниками Apple, запустил продажи AI Pin – в чем-то похожего на пейджер устройства, который крепится к одежде и призван заменить телефон. Вместе с тем спало эмбарго на публикацию обзоров революционного гаджета, и почти все они оказались негативные.

По сути, AI Pin – это носимый проектор без экрана, оснащенный моделями ИИ GPT-4 от OpenAI и Microsoft. Вся информация транслируется на ладонь через проектор, а управление – через голос и жесты. Цены на девайс стартуют с $699, плюс, для работы требуется подписка за 24 доллара в месяц.

Журналисты из The Verge, Engadget и WSJ пишут, что AI Pin – интересное технологическое решение, но оно абсолютно недоработано и "совершенно неадекватно во многих отношениях". Среди главных проблем:

Очень малое время автономной работы . Батареи при активном использовании хватает на 5 часов. При этом она постоянно греется и создает дискомфорт в области груди.

. Батареи при активном использовании хватает на 5 часов. При этом она постоянно греется и создает дискомфорт в области груди. Проблемы с визуализацией. Разрешение проектора 720p плохое, девайс проецирует только зеленый свет. Устройство хорошо проецирует текст на руке, если только вы не находитесь при ярком свете – тогда его практически не видно в реальной жизни. Также вопросы вызвал сам отказ от дисплея, но необходимость проецировать, потому что нужен дисплей.

Разрешение проектора 720p плохое, девайс проецирует только зеленый свет. Устройство хорошо проецирует текст на руке, если только вы не находитесь при ярком свете – тогда его практически не видно в реальной жизни. Также вопросы вызвал сам отказ от дисплея, но необходимость проецировать, потому что нужен дисплей. GPT-4 не работает должным образом. Иногда требовалось десять секунд, чтобы получить обратно ответ – и не всегда он был точным. К этому можно добавить в целому медленную работу устройства.

Иногда требовалось десять секунд, чтобы получить обратно ответ – и не всегда он был точным. К этому можно добавить в целому медленную работу устройства. Высокая цена . 699 долларов и ежемесячная подписка по $24 для работы интернета – завышенный ценник для устройства в таком состоянии.

"Этот носимый гаджет призван отказаться пользователям от смартфона. Есть только одна проблема: устройство банально не работает", – говорится в одном из обзоров.

В свою очередь представители Humane заявили, что будут улучшать само устройство и ее операционную систему Cosmos OS, чтобы устранить все перечисленные выше проблемы. А пока революционный девайс на деле оказался не таким уж и практичным.

В течение 2024 года мы регулярно слышали о гаджетах-заменителях смартфонов. Это компактные устройства размером с пейджер и собственным ИИ, который умеет взаимодействовать с приложениями через голосовые команды. К "ИИ-девайсам" относят Humane AI Pin и Rabbit R1. А Meizu даже отказалась от разработки традиционных смартфонов в пользу ИИ-гаджетов.

Вместе с тем многие техногиганты, в том числе Apple, Samsung, вернулись к идее "умных" очков в стиле Google Glass. Новое поколение, оснащенное ИИ и чат-ботами в стиле ChatGPT в перспективе может заменить смартфоны.

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