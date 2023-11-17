Большинство из этих паролей можно взломать меньше чем за секунду, говорят специалисты NordPass.

Специалисты компании NordPass проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список 200 самых популярных и одновременно ненадежных паролей.

Первая десятка из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

123

Aa123456

1234567890

А вот украинский рейтинг:

Видео дня

admin

123456

123456789

12345678

1234567890

123123

111111

qwerty

1234567

1234qwer

Специалисты NordPass отметили, что самыми ярыми ненавистниками паролей являются пользователи стриминговых сервисов. По сравнению с другими популярными веб-сайтами, они выбирают самые простые комбинации для защиты своих учетных записей.

Среди более сложных вариантов, вошедших в топ-200: Eliska81 (40 место и 3 часа на взлом), vodafone (113 место и 3 часа на взлом), undefined (151 место и 16 часов).

Google призывает пользователей отказаться от паролей

В мае этого года Google внедрила в свои сервисы новый метод авторизации – "ключи доступа", которые должны заменить привычные пароли. А в октябре компания первой начала по умолчанию предлагать пользователям создать ключ доступа для авторизации.

Ключи доступа позволяют авторизоваться в своих аккаунтах, используя отпечаток пальца, распознавание лица или выбранный способ разблокировки экрана устройства, например PIN-код. Многие ведущие веб-сайты и приложения уже поддерживают ключи доступа.

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