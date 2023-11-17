Специалисты компании NordPass проанализировали 4,3 терабайта паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2023 году, и составили список 200 самых популярных и одновременно ненадежных паролей.
Первая десятка из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших цифровых комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.
- 123456
- admin
- 12345678
- 123456789
- 1234
- 12345
- password
- 123
- Aa123456
- 1234567890
А вот украинский рейтинг:
- admin
- 123456
- 123456789
- 12345678
- 1234567890
- 123123
- 111111
- qwerty
- 1234567
- 1234qwer
Специалисты NordPass отметили, что самыми ярыми ненавистниками паролей являются пользователи стриминговых сервисов. По сравнению с другими популярными веб-сайтами, они выбирают самые простые комбинации для защиты своих учетных записей.
Среди более сложных вариантов, вошедших в топ-200: Eliska81 (40 место и 3 часа на взлом), vodafone (113 место и 3 часа на взлом), undefined (151 место и 16 часов).
Google призывает пользователей отказаться от паролей
В мае этого года Google внедрила в свои сервисы новый метод авторизации – "ключи доступа", которые должны заменить привычные пароли. А в октябре компания первой начала по умолчанию предлагать пользователям создать ключ доступа для авторизации.
Ключи доступа позволяют авторизоваться в своих аккаунтах, используя отпечаток пальца, распознавание лица или выбранный способ разблокировки экрана устройства, например PIN-код. Многие ведущие веб-сайты и приложения уже поддерживают ключи доступа.