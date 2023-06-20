Рассказываем, как узнать пароль от вай-фай, если вы его вдруг забыли.

Чаще всего наши гаджеты - мобильные, ноутбуки и компьютеры - по умолчанию подключаются к своей сети Wi-Fi. Но бывают случаи, когда нужно подсоединить к сети новое устройство, а пароль вы не помните. Есть несколько способов, как посмотреть пароль от вай-фай на телефоне или компьютере - рассказываем о них в материале.

Как посмотреть пароль от вай-фай роутера

Самый простой способ узнать пароль вай-фай - перевернуть роутер и посмотреть этикетку. На ней возле надписи SSID указаны логин и пароль сети. Еще как вариант - можно поискать логин и пароль в инструкции к роутеру или в упаковочной коробке.

Этот способ работает, если пароль к вай-фай вы не меняли на собственный. Но большинство пользователей, как правило, меняют, поэтому есть другие способы узнать его.

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Как посмотреть пароль от вай-фай на компьютере

Узнать пароль от вай-фай сети можно с помощью компьютера или ноутбука. Способ зависит от того, какая операционная система у вас установлена - Windows или MacOS.

На Windows нужно сделать следующее:

кликните иконку Wi-Fi справа в нижнем углу;

нажмите на "Настройки сети" - Wi-Fi - "Изменить параметры адаптера" - должна всплыть панелька для руководства;

нажмите "Просмотреть статус подключения" - "Свойства беспроводной сети", далее - "Безопасность", в нем строка - "Ключ безопасной сети", где спрятан пароль.

Нажмите "Показать символы" под "Ключ безопасности сети", и тут же можно изменить на необходимый.

На MacOS поступите так:

выберете изображение с названием Macfinder2.png Finder и нажмите на значок Finder;

нажмите на Go в меню - в левой части экрана;

выберете "Утилиты" в меню "Перейти";

кликните 2 раза на связку ключей - иконка выглядит как ключ в Utilities;

выберете имя своей сети - "Показать пароль" внизу окна.

Если вы не хотите ходить по настройкам, то можно скачать специальную программу.

Как узнать пароль от вай-фай через программу

В Windows можно узнать код для вай-фая через программу WirelessKeyView от NirSoft. Ее можно установить из любого браузера, и она совместима со всеми версиями Windows. Достаточно распаковать программу и запустить файл с расширением exe. В ней отобразятся все ранее подключенные точки Wi-Fi с паролями.

Как посмотреть пароль от вай-фай на телефоне Android

Если у вас телефон на базе Android, пароль Wi-Fi можно посмотреть двумя способами:

зайти в папку data, далее - misc, далее - Wi-Fi - текстовый файл wpa_supplicant.conf. В файле появится список паролей, которые использовались для подключения роутера;

скачать бесплатную программу WiFi Key Recovery в Play Market - этой программе нужно будет предоставить доступ суперпользователя, приложение откроет список точек Wi-Fi с паролями, к которым подключался телефон. Найдите нужную и посмотрите пароль.

Для IPhone алгоритм определения пароля от Wi-Fi немного другой.

Как посмотреть пароль от вай-фай на айфоне

Если у вашего телефона версия iOS 16, то посмотреть пароль от Wi-Fi достаточно просто: зайдите в "Настройки", далее - Wi-Fi и нажмите имя сети, к которой вы подключены. В ее свойствах есть опция "Пароль" - его можно посмотреть или скопировать, если нужно.

В более ранних версиях iOS - 15 и ранее - такой функции нет. Поэтому пароль можно определить при помощи кода маршрутизатора.

Как это сделать:

зайдите в Центр управления, коснитесь значка Wi-Fi;

напротив своего подключения тапните по букве "i" (информация);

нажмите на строчку "Роутер" и скопируйте URL-адрес с цифрами;

вставьте этот адрес в браузер и прейдите по ссылке - должно появиться окно ввода логина и пароля;

наберите в обоих полях admin - вы зайдете в найстройки роутера.

Здесь нужно найти вкладку "Wi-Fi-соединение" или с аналогичным названием - откройте информацию о сети и увидите поле с названием Wi-Fi сети и паролем.

Кроме этого, иногда используют приложение Qrafter из App Store, но этот вариант подходит, если предварительно вы прописали в приложении логин и пароль от своей сети - тогда вы сможете поделиться им с другими мобильными при помощи QR-кода.

Также есть функция iCloud Keychain - она устанавливается на MacBook и работает в связке с iOS.

Как сбросить и как поставить пароль на вай-фай

Если все вышеописанные способы были безуспешны и пароль от Wi-Fi узнать не удалось, можно прибегнуть к радикальному решению - сбросить настройки роутера до заводских.

Для этого:

найдите кнопку Reset на задней части роутера;

зажмите ее не менее чем на 10 секунд, чтобы роутер полностью перезагрузился - лампочки на нем будут мигать или ненадолго погаснут. когда он будет полностью перезагружен;

запишите данные роутера по умолчанию, которые написаны на обратной стороне: SSID - заводское имя, и пароль - стандартный код Wi-Fi ;

подсоединитесь к интернету, вписав эти данные.

Старайтесь по возможности не прибегать к крайним мерам - у неопытных пользователей могут появиться сложности с новыми настройками.

Чтобы не морочить голову с поиском пароля от Wi-Fi и его сбросом, возьмите себе за правило где-то записать имя сети и пароль к ней.

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